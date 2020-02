’Al’ vader op je 25ste?

Tom (25) wordt jong vader. En daar heeft iedereen een mening over kopte Het Parool afgelopen zaterdag. Dat klopt: Twitter had het er het hele weekend over. Want, zo schrijft hij, in Nederland zijn vrouwen gemiddeld 29,9 jaar als ze hun eerste kind krijgen. Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld vier jaar ouder en hoogopgeleide mannen nóg eens drie jaar ouder.