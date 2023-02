Daghoroscoop 9 februari - Sterrenbeeld Weegschaal: Een verwarrende dag!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdesleven ziet er komend jaar redelijk stabiel uit; een bestaande relatie houdt stand en vrijgezellen blijven voorlopig alleen. Tussen 5 juni en 9 oktober kan echter een actieve sociale periode aanbreken met kansen om verliefd te worden. Het kan iemand van vroeger zijn met wie je een klik hebt.

STERRENBEELD RAM

Liefde en plezier spelen vandaag een grote rol. Sla een nieuwe bladzijde om in jouw liefdeleven als dat iets van zijn glans heeft verloren. Vrijgezellen moeten meer met vrienden optrekken om met leuke mensen in contact te komen.

STERRENBEELD STIER

Een ontevreden collega kan ontslag nemen en een riante positie voor jou achterlaten. Aarzel niet en wees niet altruïstisch omtrent het accepteren van deze kans. Wat je zaait, zul je oogsten. Ga niet in op de avances van een nieuwe collega.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt betrokken raken bij een clandestiene relatie of een geheime liefde. Gehuwden moeten voorkomen dat een luchtige flirt uitgroeit tot een serieuze affaire. Bedenk een origineel idee om jouw imago op te krikken.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw stressniveau kan een breekpunt naderen; probeer in de loop van de dag tot rust te komen, hoe druk je het ook hebt. Dwing jezelf regelmatig te pauzeren. Herinneringen kunnen je verbazen en tevens in verwarring brengen.

STERRENBEELD LEEUW

Ruil ongeduld vandaag in voor tolerantie. Vermijd controversiële onderwerpen ten koste van alles. Onverwachts geluk kan je ten deel vallen. Laat je niet onder druk zetten en neem evenmin een verplichting op je, want dat is riskant.

STERRENBEELD MAAGD

Jij bent gecharmeerd van al wat nieuw en ongebruikelijk is en een romance die nu begint zal totaal anders zijn dan alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Naasten kunnen je verrassen en jouw ervaring en kennis helpen verbreden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een verwarrende dag met opwinding op romantisch gebied. Laat je niet beïnvloeden en houd wat je ziet en hoort onder jouw pet. Iemand in jouw omgeving kan momenteel onbetrouwbaar zijn; neem de tijd voor een ernstig besluit.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Blijf uit de buurt als anderen ruzie maken. Hoezeer je misschien op één van beiden bent gesteld, hij of zij moet op eigen benen kunnen staan. Richt je op jouw werk, naarmate je meer vooruitgang boekt zul je je beter voelen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Impulsief handelen of buiten je boekje gaan kan de sfeer thuis of op het werk verpesten. Onthoud je van sarcasme en scherpe woorden. Het zal even duren voor mensen zich bij jou aansluiten, hoe goed je het ook bedoelt.

STERRENBEELD STEENBOK

Je bent nu in staat de innerlijke obstakels te ontdekken die jou tot stilstand hebben gebracht. Aan iemand die zijn best heeft gedaan om jou tegen te houden kun je je nu onttrekken. Blijf flink en bied weerstand tegen negativisme.

STERRENBEELD WATERMAN

De komende weken zijn geschikt om ruzies bij te leggen en de vredespijp te ontsteken. Ontvang familie en vrienden liever thuis dan buitenshuis en wees niet te verlegen om jouw talenten te tonen. Sta open voor complimenten.

STERRENBEELD VISSEN

Denk na over de afgelopen dagen en probeer jouw daden zo objectief mogelijk te onderzoeken. Je kunt veel te weten komen over jouw drijfveren. Besef dat het onmogelijk is het iedereen steeds naar de zin te maken.

