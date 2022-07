Daghoroscoop 4 juli - Focus op je gezinsleven, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Je zult je gaandeweg meer gaan interesseren voor religie en filosofie waardoor je geloof zich zal verdiepen. Dat kan invloed hebben op jouw reisgedrag; zo zul je steeds vaker liever een rustige cruise maken dan je snel van hot naar her te begeven. Jouw inkomen blijft ongeveer gelijk.

RAM

Als je bezig bent met het ontwikkelen van een strategie dan is dit het moment om na te gaan of jouw ideeën de test van een reële situatie kunnen doorstaan. Ook een goed moment om een uitgever te zoeken voor een manuscript.

STIER

Jouw energie kan aan de lage kant zijn en je zult meer zin hebben in ontspanning dan in werken. Grappen kunnen op de meest onverwachte momenten je dag onderbreken. Houd je aan uw dieet en drink liever water dan alcohol.

TWEELINGEN

Focus op je gezinsleven. Als er sprake is van onopgeloste problemen in je huishouding dan is dit het moment om die sores aan te pakken. Sommigen kunnen ervaren dat iets wat kleinschalig is opgezet meer aanhangers krijgt.

KREEFT

De liefde voor je familie zal deze hele maand je beslissingen beïnvloeden. Een geschikt moment om een eigen bedrijf te beginnen. Je zou daar familieleden bij kunnen betrekken. Je populariteit op het werk zal stijgen.

LEEUW

Je kunt onrustig zijn en op zoek gaan naar verandering in je sociale en privéleven. Wees zo verstandig eerst een terrein te verkennen voor je het betreedt. Jouw persoonlijkheid wordt sterker en, ook belangrijk, je charme neemt toe.

MAAGD

Verboden vruchten kunnen in de aanbieding zijn; of het nu gaat om een geheime romance, illegale activiteiten of een te riskante investering. Bescherm je toekomst en kijk de andere kant op. Werk weg wat achterstand opliep.

WEEGSCHAAL

Sociaal verkeer neemt toe en nieuwe vrienden kunnen tot jouw kring toetreden. Misschien bezoek je vandaag een themapark met jouw gezin of stort jij je op een creatief project dat al maanden in de steigers staat.

SCHORPIOEN

Je kunt vandaag met de waarheid op de loop gaan. Houd anderen liever te vriend dan hen te misleiden. Het zal je reputatie schaden als je fouten maakt doordat je tijdens het werk aan andere dingen denkt.

BOOGSCHUTTER

Een taak die mentale vaardigheid en focus vereist zal weinig moeite kosten. Studenten die aan de vooravond van een examen staan zullen gemakkelijk hun stof tot zich nemen. Je verbale vaardigheid is bewonderingswaardig.

STEENBOK

Je lijkt vandaag wel een spons die alle emoties en stemmingen van anderen opneemt. Ga naar buiten en een stuk wandelen als het je te veel wordt. Leer, als je net verhuisd bent, je buren kennen en verken de hele gemeenschap.

WATERMAN

Het sluiten van compromissen is niet je sterkste punt. Probeer scherpe antwoorden en commentaren zoveel mogelijk binnensmonds te houden. Trek er liever in je eentje op uit dan samen met vrienden of in groepsverband.

VISSEN

Nieuws van vrienden in het buitenland zal je goed doen en kan je tot een feestje inspireren. De kans mee te werken aan een grootscheeps project kan ervaring opleveren op een totaal nieuw terrein. Je krijgt steun als je bescheiden blijft.

