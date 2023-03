De zwemster, Nada Pantle, maakt na haar vroege ochtendduik regelmatig gebruik van de kleedkamers van de Terrigal Surf Lifesaving Club. Pantle ontving echter een waarschuwingsbrief van de club waarin staat dat ze niet meer naakt mag douchen. Onder de douche zou Pantle haar ondergoed aan moeten houden en ook tijdens het omkleden zou Pantle zichzelf moeten bedekken met een handdoek.

Child Safe-beleid

Julie Redfern, woordvoerder van de club, vertelt aan ABC News dat ze al jaren vele klachten krijgt over kinderen die worden blootgesteld aan naakte volwassenen in de doucheruimte. Daarom heeft deze surf reddingsclub een Child Safe-beleid ingevoerd. Nu hangt er een briefje in de kleedkamers waarop staat dat het een kindvriendelijke omgeving is. Op het briefje staat: ‘Naaktheid wordt niet geaccepteerd. Douche in je badkleding en kleed je om met behulp van een handdoek’. Hou jij je er niet aan? Dan kun je je lidmaatschap verliezen.

Preutsheid

Het plan is om het nieuwe beleid ook uit te rollen bij andere surfclubs, maar niet iedereen is het eens met dit beleid. Twitteraars vragen zich af waarom naaktheid tegenwoordig niet meer normaal is. ‘Wat een preutsheid! Dan maar douchen met alle kleren aan, want stel je voor dat je iemand kwetst’, aldus een bezorgde Twitteraar.

Praat mee

Vind jij dat naakt douchen in kleedkamers verboden moet worden? Of vind je dit onzin en ben je bang dat we te veel verpreutsen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Ellis zou liever kinderen verbieden in de kleedkamers.

Nathalie vraagt zich af sinds wanneer het gewoon is om met ondergoed aan te douchen.

Pogko vindt het geen probleem, zolang er maar gescheiden ruimtes zijn voor mannen en vrouwen.