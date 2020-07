Wordt het leven na corona ooit nog hetzelfde?

Vandaag vragen wij ons bij VROUW af: wordt het leven na corona ooit nog zoals het was? Of heeft het rondwaren van corona ons leven en mindset zodanig veranderd, dat een hoestje of niesje voorgoed gepaard zal gaan met argwanende blikken?

Klap in het gezicht

Net de periode waarin velen zichzelf de luxe van het opgelucht ademhalen hadden toegezegd en de teugels van het dagelijks leven weer wat hebben laten vieren, drukt het RIVM de bescheiden feestvreugde weer wat de kop in. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is in de afgelopen week namelijk bijna verdubbeld en als we nog even zo doorgaan, stevenen we regelrecht af op hernieuwde aanscherpingen van de maatregelen.

Voor sommigen zal dat eventuele scenario - mondkapjes in de supermarkt, geen terrasje meer... - een klap in het gezicht zijn, maar voor een groot deel van Nederland zal het niet eens zo veel uitmaken of ze zich nou wel of niet vrijelijk in het openbare leven kunnen begeven; ongemakkelijk voelen ze zich toch wel. Of sterker nog, sommigen kijken er zelfs naar uit, zoals 5,3% van de respondenten van de recente VROUW-enquête. „Heerlijk, die rust.”

Rondvliegende virusdeeltjes

Hoe ’normaal’ zal het openbare leven ooit nog worden? Hoe lang zal het duren voordat je weer een kroeg kunt binnenstappen zonder visioenen van rondvliegende virusdeeltjes in je achterhoofd? Zullen we ooit nog zonder argwaan een gesprek kunnen voeren met iemand die je even daarvoor nog zag niezen? Zullen we ons op een dag realiseren dat we ons niet meer unheimisch voelen als we ons langs het schepsnoep in het gevoelsmatig 2 centimer brede drogisterijgangpad wringen?

De veranderingen die corona teweeg bracht, hebben daarentegen ook een positieve kant, zo deden de respondenten van onze enquête ons inzien: prioriteiten kwamen te verschuiven en veel mensen zijn familie meer op waarde gaan schatten. Anderen leerden zichzelf op een andere manier kennen en nog eens een substantieel aandeel is maar wat blij dat het klaar is met dat geknuffel en gezoen.

