Recherche anno 1915: undercover in portiek met de echtgenote van collega

In een tijd dat dna, telefoontaps, camera’s en algoritmes doodgewoon zijn, zou je bijna vergeten dat vroeger een vingerafdruk het summum van forensische techniek was. Des te unieker is het document dat rechercheur Marten Veenstra naliet. Een inkijkje in de tactieken van agent 1218, tussen 1915 en 19...