Dieuwertje Blok: ’Jarenlang stond er een asbak naast mijn bed’

„In mijn tijd was het volkomen normaal om te roken”, begint Dieuwertje. „Op mijn twaalfde of dertiende stak ik voor het eerst een sigaret op. Ik was een rebelse puber en probeerde alles uit wat god verboden heeft.” De verboden middelen liet Dieuwertje achter in haar tienerjaren, maar de sigaretten bleven. „Tijdens feestjes stonden er sigaretten op tafel en de tabaksindustrie maakte volop reclame. Acteur Jean-Paul Belmondo schitterde in een film, waarin hij regelmatig en op sensuele wijze een sigaret tussen zijn lippen balanceerde. Roken was iets stoers en hoorde bij volwassen zijn. Over de gevaren ervan werd amper gesproken; het werd enorm geromantiseerd.”

„Toen ik jong was symboliseerde roken vrijheid, terwijl het tegenovergestelde waar is. Met een verslaving ben je nooit vrij. Daarom moeten we roken niet langer normaliseren en verheerlijken, want dat gebeurt vandaag de dag nog steeds.” Wat betreft Dieuwertje zijn het de media die iets aan dit imago kunnen veranderen. „Zo zag ik laatst een serie waarin een gestreste arts een sigaret opstak. De makers schetsen daardoor een beeld dat roken helpt in een gespannen situatie. Dat is jammer; de scene had prima zonder gekund.”

Verslaafd

„Ik heb zo’n vijfentwintig jaar gerookt; zelfs toen ik zwanger was. Jarenlang stond er zelfs een asbak naast mijn bed en ik herinner mij nog heel goed de onrust die ik kon voelen als er nog maar één sigaret in huis was.” Na een tijdje was Dieuwertje die afhankelijkheid zat. Ze besloot op negenendertigjarige leeftijd te stoppen, iets dat haar verrassend goed afging. „Het was een langzaam proces, maar toen ik er eenmaal klaar voor was, ben ik patsboem gestopt. Er waren steeds meer plekken in huis waar niet werd gerookt, omdat ik het daar te veel vond gaan stinken. Daarnaast vond ik mezelf genoeg de moeite waard om te stoppen. Dat was de doorslaggevende factor.”

Lelijk

Dieuwertje wil niets liever dan kinderen behoeden voor de gevolgen van roken. „Het is zo slecht voor je gezondheid. En je wordt er ook nog eens lelijk van. Het geeft je een grauwe huid en is slecht voor je gebit. Het is het gewoon niet waard.” Zelf denkt ze op tijd te zijn gestopt. „Dat hoop ik ten minste; je weet natuurlijk nooit wat het precies met je lichaam doet. Ik merkte wel dat mijn huid steeds beter werd en ik weer meer kleur in mijn gezicht kreeg. En die vieze rookgeur mis ik ook niet.”

Niet verbieden

De presentatrice heeft zelf één dochter en één zoon. Ze hebben allebei gerookt. „Dat vond ik het ergste dat er was. Het was heel ingewikkeld, want ik wilde het ze niet verbieden. Dan wordt het alleen maar aantrekkelijker; zeker voor jongeren. Toen ze klein waren, hebben ze mij natuurlijk zien roken ik ben altijd heel open geweest over mijn wilde puberteit. Gelukkig zijn ze inmiddels beiden gestopt. Althans, voor zover ik weet.... Ze wonen al lang niet meer thuis, haha!”

Rookvrije generatie

„Zien roken, doet roken. Daarom wil ik dat er een omslag in de beeldvorming komt en sigaretten straks niet meer in bladen, series en films te zien zijn. Dat moet de weg vormen naar een rookvrije generatie. Elke week raken er in Nederland honderden kinderen verslaafd aan roken; dat moet anders.” Dieuwertje hoopt hier zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Ze wijst naar haar rol als presentatrice bij onder andere Het Sinterklaasjournaal. „Ik ben dan geen jonge influencer die op sociale media rondfladdert, maar er zijn wel heel veel kinderen en jongeren die mij kennen. Het is goed als zij zien dat ik mij achter deze boodschap schaar.”

„Ik denk dat het goed is als volwassenen zich bewust zijn van hun gedrag en niet in de buurt van kinderen roken, maar ik zal daar niemand om veroordelen”, sluit Dieuwertje af. „Bij mij thuis heb ik nog altijd een asbak voor rokende bezoekers.” Voor rokende jongeren die veel met hun uiterlijk bezig zijn en daar veel geld aan uitgeven, heeft ze een goede tip: „Stop met roken! Dat maakt je echt mooier. Het is het beste dat je kunt doen én het bespaart je een heleboel geld.”

