Praat mee: Kijk jij nu anders tegen Harry en Meghan aan?

Het Britse koningshuis kent aardig wat schandalen. De Britse tabloids hebben altijd wel wat te schrijven over de royals. Maar het gebeurt niet vaak dat een lid van het Britse koningshuis zelf open en eerlijk zijn of haar kant van het verhaal vertelt. Tot nu, want Harry en Meghan lijken de laatste tijd niks anders te doen.

Documentaire

Begin december 2022 kwam er een documentaire uit bestaande uit zes afleveringen over het liefdesverhaal tussen Harry en Meghan. Het leek wel een sprookje, een meisje dat verliefd wordt op haar droomprins. Dit sprookje viel daarentegen al snel in duigen, toen Meghan erachter kwam dat het Britse koningshuis toch iets anders was dan ze had gedacht.

De documentaire legt uit waarom Harry en Meghan ervoor hebben gekozen om een stap terug te doen. De rest van de leden van het Britse koningshuis komen hierbij niet per se in een goed daglicht te staan. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat er bewust roddels over Meghan werden verspreid, zodat William en Kate buiten het schot van de tabloids zouden blijven.

Autobiografie

In Harry’s autobiografie Spare probeert hij zijn kant van het verhaal nog meer te belichten. In dit boek wordt niemand gespaard. Zo beschuldigt Harry zijn broer van een fysieke aanval. Ook benoemt de prins dat zijn vader hem niet heeft getroost toen zijn moeder was overleden.

Maar klopt dit allemaal wel? Is Harry’s kant van het verhaal de echte waarheid? Waarom komen de twee met hun verhaal naar buiten? Dit zijn allemaal vragen die de hele wereld zichzelf op dit moment stelt. Waarschijnlijk gaat het antwoord op deze vragen nooit komen. Het paleis zwijgt in alle talen. Wel hebben vele mensen kritiek op het feit dat Harry en Meghan met hun verhaal naar buiten komen, zo ook de Britse tabloids. The Sun noemt de onthullingen van prins Harry bijvoorbeeld ’klinklare onzin’.

Reactie

Runa vindt dat de koninklijke familie het verdienmodel is geworden voor Harry en Meghan.

Robert heeft veel respect en sympathie voor Harry en Meghan.

Monique vindt het terecht dat het paar zelf hun narratief wil bepalen.

Praat mee

Meer VROUW

