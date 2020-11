Bonnie: Nederlands aan mij is mijn bredere blik

Bonnie Williams (’55+’) Ⓒ Fotografie: Corné van der Stelt

Ze komen uit Amerika, maar wonen al een tijd hier. Soms zelfs al langer dan in hun moederland. Drie vrouwen vertellen wat de grote verschillen zijn, wat ze missen en wat juist niet. In dit derde en laatste deel: Bonnie Williams (’55+’). Bonnie is gescheiden en heeft een zoon (21). Ze komt uit New York, maar woont hier al 35 jaar en is pitch- en public speaking coach.