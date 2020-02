Aline (35): ’Heerlijk om met hem deze sekschallenge te doen’

Moe

„We hadden in drie jaar tijd twee kinderen gekregen en dat had ons seksleven weinig tot geen goed gedaan. Nou zijn onze dochters geen lastige kinderen, ze slapen goed en gedragen zich – vrijwel – voorbeeldig. Maar het ouderschap vraagt nou eenmaal het nodige van je energie. We konden het niet meer opbrengen om elkaar aan het einde van de dag het hof te maken.

Vingeren

Ik legde me daar iets makkelijker bij neer dan Tom. Hij vond ons ingedutte seksleven maar niks. Als hij bij mij weer eens een keer geen gehoor had gekregen, trok hij zich maar af om de druk toch een beetje weg te nemen. Ik had zelfs aan masturberen geen behoefte meer. Ik was moeder; dat slokte al mijn tijd op. Je gaat je toch niet liggen bevredigen als de kinderen een middagdutje doen?

Seksloos

’Het komt wel weer,’ zei ik steeds tegen Tom. Maar het kwam dus niet. Totdat het mij ook dwars begon te zitten. Het kon toch niet zo zijn dat we al op onze leeftijd volledig seksloos zouden blijven? Het was niet dat ik Tom niet leuk vond. Ik zag hem nog steeds als diezelfde ongelooflijk aantrekkelijke man als in het begin.

Sekschallenge

Op een avond met vriendinnen luchtte ik mijn hart. ’O, dan moet je een sekschallenge doen,’ riep mijn vriendin Marlies meteen. Ik keek haar aan alsof ik water zag branden. Een sekschallenge? Waar had ze het over?

’Een maand lang iedere dag seks. Wie het eerst weigert, heeft verloren en moet bijvoorbeeld een etentje of een weekendje weg betalen,’ legde ze uit. Vanaf dat moment was ik geïnteresseerd.

Seks voor een tas

Ik stelde het nog die avond voor aan Tom. Zijn ogen begonnen te glinsteren. Hij had een nieuwe fotocamera op het oog, die ik moest betalen als ik de challenge zou verliezen, zei hij. En ik zette in op een mooie, peperdure designertas. Zo begonnen we nogal lacherig aan de uitdaging. Seks voor een tas. Of een camera. Wie doet dat nou? Maar het werkte als een trein.

Plagerig

Waar ik me eerst toch nog wel moest zetten tot de daad, ging het na en week als vanzelf. We vonden er altijd wel een momentje voor. Of in de avond of ochtend, maar soms ook even snel tussendoor – als de meiden een dutje deden dus. ’Daar gaat je camera’, zei ik dan plagerig, als ik hem weer eens als eerste verleidde. Ik begon me eindelijk naast ’moeder’ ook weer ’vrouw’ te voelen.

Nieuwe weddenschap

De challenge heeft de spanning weer in onze relatie teruggebracht. We volbrachten de maand moeiteloos en zaten weer volledig in een heerlijke seksuele flow met elkaar. Als beloning hebben we elkaar allebei maar getrakteerd. En we hebben meteen een nieuwe weddenschap afgesloten, we hebben er nog lang niet genoeg van. Natuurlijk zijn er uitzonderingen te bedenken. Als er iemand ziek is, dan zetten we de weddenschap on hold.

Goedmaakseks

Onlangs was Tom op zakenreis, wat seks ook wat lastiger maakte. Hij belde mij op en we hebben toen voor het eerst aan telefoonseks gedaan. We leken wel twee verliefde pubers.

Soms moet je elkaar een beetje uitdagen binnen je relatie. Tom en ik zijn allebei nogal competitief ingesteld, voor ons werkt dit. Zin moet je maken, ik geloof daar echt in. Zelfs als we ruzie hebben, gaan we met elkaar naar bed. Goedmaakseks is echt mijn favoriet.”

