Trouwambtenaar ’MAFS’: ’Soms denk ik, oei dat wordt moeilijk’

Het zesde seizoen van Married at First Sight is volop bezig en de meeste koppels zijn getrouwd. Een van de eerste huwelijken die Mariëlle Jongmans (zelf ruim dertig jaar getrouwd, ze heeft twee volwassen kinderen), dit jaar sloot, was dat tussen Rein en Danny. Fantastisch vond ze het, „want ik ben gek op gay koppels!”

Je doet al mee vanaf het eerste seizoen. Ben je altijd trouwambtenaar geweest?

„Ik was vroeger juwelier, maar toen ik tegen de 40 was bekroop mij het bekende ‘is dit het’-gevoel,” vertelt ze. „Ik vond het altijd heel leuk om de koppels die trouwringen kwamen kopen te helpen. Zodoende besloot ik heel spontaan om een open sollicitatiebrief naar de gemeente te sturen met de vraag of ze ruimte hadden voor een trouwambtenaar. De rest is geschiedenis. Sinds 2002 doe ik dit werk en sinds 2006 werk ik als zzp’er.”

Lijkt me geen gemakkelijk beroep in deze coronatijd...

„De ceremonies die er zijn, zijn heel mooi,” vertelt ze. „Je gaat meteen de diepte in; de toeters en bellen zijn er niet, dus de focus ligt echt op de huwelijkssluiting. Dat is prachtig! Maar er wordt nu veel verplaatst. Ik heb stellen die nog echt geen datum durven af te spreken.

Ik probeer aan alle kanten om mijn bedrijf te laten voortbestaan, maar word er heel verdrietig en machteloos van. Af en toe wordt mij gevraagd om te spreken op begrafenissen en ik heb mezelf maar opgegeven als vrijwilliger voor een medisch onderzoek. Ik hoop echt dat we tegen de zomer van 2021 weer huwelijken buiten kunnen doen. Dat zou al zoveel uitmaken.”

Hoe ben je eigenlijk bij het programma terechtgekomen?

„Toen het eerste seizoen van Married at First Sight in de maak was, was ik een van de weinige zelfstandige trouwambtenaren in ons land. Ik was voor een huwelijk in Spanje toen ik werd gebeld met de vraag of ik mijn werk misschien op televisie wilde doen,” herinnert ze zich.

„Of ik getwijfeld heb? Geen moment! Ik ben een echte ondernemer en zag direct de meerwaarde van nationale televisie in. Ik zei meteen ja en heb daar nooit spijt van gehad. Het programma heeft ontzettend goed voor mij uitgepakt. Ik voelde me direct verbonden en kan in de afleveringen heel goed laten zien wie ik ben én dat ik goed in mijn vak ben.”

Van alle stellen die in het programma zijn getrouwd, zijn er twee nog bij elkaar. Allebei getrouwd door jou. Breng jij geluk?

„Ja, dat voelt wel fijn. Maar het is geen strijd met mijn collega-trouwambtenaar Walter (Vermeer, red.) hoor! Ik gun hem ook huwelijken die standhouden. Elk seizoen denk ik weer: wauw, wat een mooie matches!

Bij Chantal en Nicolai had ik al op de trouwdag zoiets van: dit gaat goedkomen. Maar dat had ik ook bij Joost en Milly, die natuurlijk uit elkaar zijn gegaan. Ik vond dat zo’n lekker stel. Dat boek was echt nog niet uit voor mijn gevoel.”

Vind je het vervelend dat het grootste deel van de bruidsparen uit MAFS uiteindelijk al na een paar weken de scheidingspapieren tekent?

„Ach, ook 40% van de gewone huwelijken eindigt tegenwoordig in een scheiding. Het gaat erom dat ze op de dag dat ik ze trouw er écht voor willen gaan. Dat merk ik ook in de voorgesprekken met de deelnemers die ik altijd heb: ze doen echt mee voor de liefde en omdat ze geloven in het experiment.

Al heb ook ik weleens mijn twijfels gehad. Bij het allereerste gaykoppel dat meedeed aan het programma bijvoorbeeld. Dat waren twee zulke verschillende karakters. Toen dacht ik wel even: oei, dat wordt moeilijk. Die afleveringen keek ik terug met een lichte pijn in mijn hart, maar als je de koppels achteraf spreekt, heeft bijna niemand spijt van hun deelname. Er is bij veel mensen zelfs een ontzettend goede vriendschap ontstaan dóór het programma. Dat is ook iets waard!”

Houd je contact met de mensen die je tijdens het programma hebt leren kennen?

„Ik heb door MAFS goede vriendschappen gesloten. Bij Bram en Patty ben ik op bezoek geweest nadat ze vijf jaar getrouwd waren. En Marcel van seizoen 3 heeft me zelfs een keer naar een huwelijk in Oostenrijk heen en weer gebracht, waarbij we uren hele fijne gesprekken hebben gehad. Ik vind dat persoonlijke heel fijn.”

Wij willen natuurlijk vooral ook weten hoe het dit jaar afloopt. Zijn er koppels voor wie er een ’en ze leefden nog lang en gelukkig’ is weggelegd?

„Ik heb zelf ook nog niet alle afleveringen gezien. Maar ik heb goede hoop, want bij alle stellen die ik trouwde, had ik dit keer een goed gevoel. Ik heb ook twee wat oudere koppels. Omdat die bruiden rond mijn eigen leeftijd liggen, vind ik dit seizoen misschien wel extra leuk: ik kan bijna in hun schoenen staan! Ja, mijn drie koppels van dit jaar hebben écht kans van slagen. Ik ben heel benieuwd hoe het af gaat lopen!”

Married at First Sight is elke maandag en dinsdag om 20.30 uur te zien op RTL 4 en terug te zien op Videoland.