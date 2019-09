Daghoroscoop 12 september

Vandaag jarig

De mentale invloed van Neptunus in uw horoscoop is basaal, u zult er niet omheen kunnen. De kosmos zal u begeleiden, beetje bij beetje, om uw idealen te verwezenlijken. Geen menselijk wezen zal uw ideaal op liefdesgebied kunnen invullen, maar u bent in staat er heel dichtbij te komen.

Ram

Neem geen risico’s. Zet geen spaargeld op het spel; houd persoonlijke geheimen voor uzelf en neem niemand in vertrouwen. U kunt het slachtoffer worden van jaloezie of negatieve kritiek. U kunt echter tevens lof oogsten.

Stier

Doe wat u moet doen liefst zo vroeg mogelijk. Iemand in uw omgeving kan uit z’n doen zijn en ongebruikelijk reageren. Probeer er begrip voor op te brengen. Maak geen ruzie en uit geen beschuldigingen. Vergeef en vergeet.

Tweelingen

Breng ideeën die bijdragen tot groter efficiëntie en productiviteit naar voren. Richt u zo nodig direct tot de baas. Laat niets aan het toeval over als u met anderen communiceert. Streef naar balans in uw privé- en beroepsleven.

Kreeft

Doe een stapje terug als uw partner problemen heeft met familie. Besef dat u er buiten staat maar wees bereid te bemiddelen. Focus op uw verdere ontwikkeling als uw beroepsleven in een stroomversnelling terecht is gekomen.

Leeuw

Iemand kan onaangenaam doen of u dwarszitten. Ook kunt u bij een machtsstrijd betrokken raken. Als geen der partijen tot een compromis bereid is, is het verstandig de discussie op te schorten tot de gemoederen zijn gekalmeerd.

Maagd

Een sterk gevoel van respect of traditie kan u motiveren datgene te doen wat er van u verlangd wordt. U weet immers dat betere resultaten worden bereikt via een ouderwetse benadering en ambachtelijk werken dan door te sjoemelen.

Weegschaal

Het zal moeite kosten een leidende positie in een organisatie op te geven. Tocht lijkt dat een goede beslissing. Stel u niet te bescheiden op en reken op het respect van anderen. Onthoud u van al te emotionele argumenten.

Schorpioen

Financiële stabiliteit en mooie dingen om u heen zijn belangrijk voor u, maar gelukkig kunt u ook genieten van eenvoudige pleziertjes. Gebruik uw goede sociale en publieke netwerk om uw financiële toekomst veiliger te stellen.

Boogschutter

De houding van schoonfamilie kan spanningen oproepen tussen u en uw partner. Het kan met een geldkwestie te maken hebben. Communiceer liever met vrienden en familie in het buitenland per e-mail dan per telefoon.

Steenbok

U kunt uw intrede doen in een hoger sociaal milieu en gaan deelnemen aan een breder netwerk. Uw opleiding zal daarbij een sleutelrol spelen. De sterren begunstigen degenen die solliciteren naar een veeleisende baan.

Waterman

Begin eens met het opzij zetten van geld voor een grote aankoop of toekomstige vakantie. Het zal u verbazen hoe snel zo’n bedrag kan groeien. Beteugel uw neiging om geld over de balk te gooien. Luister vaker naar uw partner.

Vissen

Met charme bereikt men doorgaans meer dan met geweld. Zend positieve signalen uit door te glimlachen, ook al is er sprake van minder plezierige activiteiten. Met een fatsoenlijke aanpak zijn zelfs te meest assertieve mensen te temmen.

