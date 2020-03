’Dit voelt als een vakantie waar niemand om heeft gevraagd’

Het is geen officiële training, maar sinds kort staat wel iedere Nederlander ervoor ingeschreven. Ik heb het over de wachttraining die ons massaal in de schoenen is geschoven. Het is een training die ieder ander soort wachten van vóór de coronacrisis doet verbleken, vooral omdat volstrekt onduidelijk is wanneer het wachten van nu echt voorbij zou kunnen zijn. Dit wachten tot God-mag-weten-wanneer heeft in ieder geval tot gevolg dat mensen veel staargedrag zullen vertonen: staren naar buiten, staren ins Blaue hinein, staren naar willekeurige objecten en staren naar de klok waarvan de secondewijzer langzamer gaat dan ooit tevoren.