Webmeesteres: Echtgenotes hebben vaak geen idee...

„Bij een domina denken de meeste mensen aan een kinky vrouw in latex met een zweepje. De outfit hoort er wel een beetje bij, maar BDSM is zoveel meer. Een meesteres is als een godin: het toppunt van vrouwelijkheid, ze staat vol in haar kracht. Daardoor heeft ze overwicht, niet omdat ze je vastbindt.

Safe space

Vanachter de webcam heb ik nooit fysiek contact met een klant. Het gaat mij ook niet om seks, maar om de diepe connecties die ik met klanten aanga. Oppervlakkig contact is niets voor mij; mannen die dat bij me zoeken, druipen snel af.

Met sommige vaste klanten heb ik al jaren contact, ik ben hun safe place. Bij mij kunnen ze terecht met al hun wensen, verlangens en schaamte. Ik zie alles wat voor de buitenwereld verborgen blijft: van een luierfetisj tot mannen die stiekem een panty onder hun kleding dragen. Echtgenotes hebben vaak geen idee... eigenlijk heel verdrietig.

Anonimiteit

Toch laat ik mijn klanten nooit te dichtbij komen. Mijn echte naam gebruik ik nooit, uit veiligheidsredenen. Natuurlijk probeer ik de mannen te scannen, maar je weet nooit zeker of er een gek tussen zit. Ik had een tijdje een telefonische stalker en dat was echt eng.

Ruimdenkend

Mijn gezin gaat voor alles. Gelukkig steunt mijn man me volledig: hij is trots dat ik mijn hart volg. Maar niet iedereen is zo ruimdenkend. Mijn familie weet ervan, maar we praten er niet over. Ook is het met mijn werk vrijwel onmogelijk om een een zakelijke rekening te openen of een huis te kopen. Vervelend, maar geen reden om te stoppen.

Ik ben als domina vrij om te doen en laten wat ik wil en kan daardoor iets voor een ander betekenen. Daar kan geen andere baan tegenop.”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).