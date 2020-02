Moet anticonceptie weer gratis worden?

Vrouwen jonger dan 18 jaar kunnen gratis aan de anticonceptie en tussen de 18 en 21 jaar kan het spiraaltje of de pil nog vergoed worden. In de praktijk is dit alleen niet altijd het geval en valt het vaak onder ’eigen risico’. En dat bemoeilijkt natuurlijk het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap.

Maatschappelijke noodzaak

Anticonceptie zit niet meer in de basisverzekering omdat die geen medische noodzaak heeft. Desondanks is gratis anticonceptie nodig voor de maatschappij. Want dankzij anticonceptie is het voor vrouwen makkelijker om naar school te gaan en/of te werken. En waarom zijn de kosten voor anticonceptie eigenlijk alleen voor rekening van de vrouw? Het is misschien wel haar lichaam, maar voor een zwangerschap heb je nog altijd twee mensen nodig. Ondanks dat betalen mannen maar in 2% van de gevallen mee aan anticonceptie aldus De Volkskrant.

Dagvaarding

Daarom stuurt Bureau Clara Wichmann morgen een dagvaarding met de eis om anticonceptie opnieuw gratis te maken. Op welke manier dit uiteindelijk zou gaan gebeuren maakt niet uit, het belangrijkste is dat alle vrouwen zich kunnen beschermen tegen een zwangerschap.

Praat mee

