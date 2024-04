Juliette (33): ’De pijn was zo erg, dat ik een onderbeenamputatie wilde’

Ze lag het liefst op de bank onder een kleedje, tot haar gezondheid om actie schreeuwde. Door ondraaglijke pijn in haar onderbeen kwam Juliette Jansen (33) amper het huis nog uit. Totdat ze de klimsport ontdekte en zelfs in het Nederlands Paraklimteam kwam. Juliette is freelance tekstschrijver en heeft een zoontje van 5.

© FERIET TUNC ’Ik kwam terecht in een traject voor een ’vrijwillige’ onderbeenamputatie’