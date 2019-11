Een tiener met 900 euro op zak... Mag dat?

900 euro is immers wel wat meer geld dan in het spaarpotje van de gemiddelde tiener zit. Dat vond ook de rector van het Maaslandcollege. Hij noemt het ’niet normaal’ dat een jongen van 14 jaar met zoveel geld en dure spullen op zak rondloopt. Van de jongen kreeg hij, toen hij ernaar vroeg, geen verklaring. Hij schakelde daarom donderdagmiddag de politie in. De politie nam de jongen mee vanwege de verdenking van witwassen en het uitvoeren van transacties om de (illegale) herkomst van het geld te maskeren.

Wat doe jij als je kind thuiskomt met hele dure kleding? Of als je in huis spullen vindt die je niet herkent? De verklaring die je waarschijnlijk van je kind krijgt is dat het ‘geleende’ spullen zijn van een ‘vriend’. Deze ‘vriend’ wordt - erg verdacht - nooit bij zijn voornaam genoemd. En - erg verdacht - de betreffende kleding evenmin teruggebracht. Ook op school blijft dat gedrag natuurlijk niet onopgemerkt.

Praat mee

