’Supergoed dat Meghan met haar miskraam naar buiten is gekomen’

Susan Cuppen Ⓒ Eigen collectie

Eén op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam, maar erover praten is nog vaak taboe. Meghan Markle doorbrak dat taboe door naar buiten te treden met het nieuws dat zij en prins Harry hun tweede kindje verloren. Susan Cuppen pleit ook al twee jaar voor meer openheid door middel van miskraamcoaching. Zij wil vrouwen meegeven dat het goed is om erover te praten en dat het niet raar is om hier lang verdrietig over te zijn.