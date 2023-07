Daghoroscoop 10 juli - Sterrenbeeld Weegschaal: Laat je niet ompraten!

VANDAAG JARIG

Neptunus maakt al een paar jaar de dienst uit in jouw liefdesleven een blijft dat ook de komende jaren doen. Hij is de meest gelovige onder de gelovigen. Dat betekent dat je altijd dichtbij bent en blijft van de religie waarmee je bent opgevoed. Je weet kortom dat je er nooit los van zult komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Je voorvoelt soms dingen die anderen niet zien aankomen. Vandaag kun je zo’n voorgevoel praktisch gebruiken, vooral als jij creatief werk doet. Het oude woord dat kunst 10% inspiratie is en 90% transpiratie is nu zeker van toepassing.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een afgeluisterd gesprek kan iets geheimzinnigs onthullen waarmee je direct of indirect te maken hebt. Een andere omgeving zou jou goed doen. Via naasten kan de kans ontstaan ergens naartoe te gaan waar je altijd al eens naartoe wilde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt wat ontoegankelijk zijn; kies bij voorkeur voor solo activiteiten. Erger je niet te veel; anderen bedoelen het niet zo kwaad. Wees niet te happig om een oude liefde nieuw leven in te blazen. Geluk kan een andere route nemen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Neem meteen het heft in handen; overschaduw liever anderen dan dat zij jou overschaduwen. Niets is belangrijk genoeg om jouw gezondheid voor te riskeren. Meng je niet in zaken die jou niet aangaan of niet interesseren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Als je op een kantoor werkt moet het jouw prioriteit zijn administratief werk voor morgenmiddag af te hebben. Daarna ben je een paar dagen minder gedisponeerd. Over een aangevraagde lening mag je een gunstig bericht ontvangen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jij krijgt een kans jouw inkomen te verbeteren; zie de mogelijkheid van tijdelijk werk niet over het hoofd. Iemand zal jou prijzen, maar daar kan een dubieus motief een rol bij spelen. Vrienden kunnen minder betrouwbaar zijn dan je denkt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan een drukke dag worden. Door kalm te blijven zal geen zee jou echter te hoog gaan. Via een onbekende weldoener kan geld jouw kant opkomen, maar laat je niet ompraten iets te doen wat je niet wil. Blijf op je hoede.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

De week kan ongewoon beginnen. Door een gelukkig toeval kun je de kans krijgen er even tussenuit te knijpen. Reis liever per openbaar vervoer dan zelf te rijden. Een juridische strijd kan een fortuinlijke wending nemen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Zorg dat je er de komende dagen perfect uitziet en schaf daartoe eventueel iets nieuws aan. Nieuwe taken en procedures zullen succesvol zijn. Blijf kalm als een collega of baas humeurig is; een bitse reactie verergert de situatie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Denk er eens goed over na hoe je een oude schuld kunt vereffenen. Een schone lei is nu echt nodig. Richt jouw aandacht op de voor- en nadelen van een zakelijk voorstel. Besef dat je het soort vriendschap krijgt die jij jezelf geeft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

De week begint uitstekend. Omstandigheden kunnen jou aanmoedigen tot uitspattingen. Dat is leuk als je ervoor in de stemming bent en zeker met jouw meest dierbare. Zoek het gezelschap van mensen met wie je kunt lachen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Het kan een romantische of gedenkwaardige dag worden. Een toevallige ontmoeting zou een vriendschap of romance kunnen inluiden. Anderzijds kan jaloezie een bestaande relatie beschadigen. Wees niet te achterdochtig.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.