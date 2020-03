Zorgverleners in het zonnetje

Charlotte Jongeleen (56)

Kapper Vincent: ,,We hebben Charlotte’s grijze haar geblondeerd, geknipt en met wax in plaats van gel gestyled.” Stylist Karin: “Charlotte heeft lange benen, een broek met flairpijp past daar goed bij. Het accent van de strik in de kraag is des te leuker nu ze nog korter haar heeft.”

Charlotte zit 28 uur per week achter de balie. ,,Omdat patiënten voor verschillende operaties en onderzoeken komen, zoals endoscopie, long-onderzoek of de kno-behandelkamer, is mijn werk heel divers. Dat vind ik ook het leukste van mijn baan. Als ik ’s ochtends op de planning kijk en denk dat het een rustige dag gaat worden, gebeurt er iets en is alles weer anders. Ik hou juist van die uitdaging!’’

,,Ik voer heel veel telefoon-gesprekken. Niet alleen met patiënten, maar ook met de operatiekamer. Bijvoor-beeld wanneer een patiënt opgehaald kan worden. Ik ben de schakel tussen veel personen op de afdeling. Sinds 2013 ken ik ook de andere kant: ik constateerde een knobbeltje in mijn borst en kwam toen zelf in een behandeltraject voor borstkanker terecht: operatie, chemo, bestraling. Ja, dan ga je wel anders in het leven staan. Na de behandelingen kreeg ik ook ineens grijs, krullend haar. Ik liet het vroeger nog weleens blonderen, maar na mijn ziekte heb ik het gewoon zo gelaten. Ik was heel benieuwd wat het team met mijn grijze haar zou doen.”

Over haar metamorfose

,,Mijn haar is weer blond en steil! Ik ben heel blij met het resultaat. De kleding vind ik ook erg leuk en goed bij mij staan. De donkere blouse past goed bij m’n geblondeerde haar. En die spijkerbroek zit heerlijk!”

Birgit van Henning (49)

Kapper Vincent: “We hebben het ietsje geknipt en mooi in de krullen gezet. In plaats van kleine, pluizige krullen heeft ze nu een mooie grove krul.” Stylist Karin: “Een unikleurig kledingstuk, zoals deze jurk, maakt slanker en langer. Het losse ceintuur kun je op de gewenste plaats dragen; bij Birgit kon hij mooi in de taille. Birgits zwarte werkklompen heb ik omgeruild voor zwarte suède laarzen met een hoge hak.”

Birgit is gespecialiseerd verpleegkundige en werkt 20 uur per week tijdens allediensten. ,,Ik heb drie kinderen, van wie de jongste 11 is, dus ik probeer zo veel mogelijk op vaste dagen te werken. De acute zorg op onze afdeling vind ik leuk. Je bent een soort spoedeisende hulp, dus je weet nooit wat je tijdens een dienst kunt verwachten. Ik ben het meest in mijn element als een bevalling complexer verloopt dan gedacht en zo kan handelen dat het een positief vervolg heeft voor de patiënt. Dat geeft mij een goed gevoel.’’

,,Buiten het werk om doen wij als collega’s soms ook dingen met elkaar. Eén keer in de twee weken ga ik met Roos, Mascha en Charlotte naar Spaanse les. Het is al een poosje onze wens om vrijwilligerswerk in Bolivia te gaan doen in een kindertehuis voor pasgeboren kindjes. Zij verblijven daar tot ze zelfstandig zijn of worden geadopteerd. Ons ziekenhuis ondersteunt medewerkers om vrijwilligerswerk te doen, dus hopelijk komen wij in aanmerking.”

Over haar metamorfose

,,Ik droeg mijn haar altijd vast, omdat het anders zo ging pluizen. Met deze metamorfose stapte ik volledig uit mijn comfortzone. Ik had één voorwaarde: ik wilde niet dat het werd geknipt.Vincent gaf meteen aan dat hij dat niet ging doen. Mijn haar heeft hij erg leuk gestyled en gekruld. Voor de jurk zou ik zelf niet kiezen, maar de laarzen vind ik superleuk.”

Claire Erades (41)

Kapper Vincent: “Claire’s extensions hebben we laten zitten. Het haar is meer op één lengte geknipt, op het sleutelbeen. Een paar rode warme lokken rondom haar gezicht geven meer diepte.” Stylist Karin: “Claire is niet zo groot en dan is een outfit in één kleur en één geheel (een jumpsuit) een goede keus. De klassieke trenchcoat is van denim, waardoor hij wat stoerder is. Witte hakjes maken het lekker pittig, want dat is Claire.”

Claire werkt al zo’n twintig jaar als gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling obstetrie (alles rondom een zwangerschap) en gynaecologie. ,,Na een aantal jaren op gynaecologie heb ik een opleiding gedaan om op de verloskamers te mogen werken. We hebben negen van die kamers. Ik werk 24 uur per week en draai dan alle diensten, ook de nachtdienst. Soms is dat best lastig, vooral met een zoontje van 2 jaar. Gelukkig kunnen we onze roosters zelf inplannen en eventueel een dienst ruilen. Het leukste van mijn werk vind ik het acute; ik vind het fijn om snel te moeten denken en handelen. Het houdt me scherp en geeft me energie.’’

,,Natuurlijk gebeuren er ook vervelende dingen in het ziekenhuis, maar dat kan ik thuis gelukkig goed loslaten. Alleen toen ik zelf zwanger was, trok ik me het meer aan. Mijn missie is dan ook om na een emotionele gebeurtenis iemand naar huis te laten gaan met het gevoel dat ze weer terug durft te komen. En dat gebeurt gelukkig, dan zie ik ze met een nieuwe zwangerschap weer terug.”

Over haar metamorfose

,,Ik vond het eerlijk gezegd doodeng. Ik wilde niet dat mijn haar te kort werd geknipt en schrok in eerste instantie toen Vincent de schaar erin zette. Maar met het eindresultaat ben ik heel blij. Ik vind de lichtere tintjes in mijn haar erg gaaf. Net als de spijkerjas!”

Mascha van Rijn (48)

Kapper Vincent: “Mascha’s blonde highlights hebben we bijgewerkt. Daarnaast zijn er meer lagen in het haar geknipt en is het weelderig geföhnd.” Stylist Karin: “Dit lichtblauwe pak kan Mascha goed hebben. Als je lang bent, kun je ook makkelijk een coltrui dragen. De zwarte kleur geeft een lekker contrast. De cowboylaarzen maken het pak minder zakelijk, waardoor je het veel vaker kunt dragen.”

Mascha werkt al dertig jaar als gespecialiseerd verpleegkundige, en is tevens echoscopiste. ,,Ik ben twee dagen in het ziekenhuis en twee dagen als zzp’er in een echopraktijk. In 2005 ben ik bijgeschoold als echoscopist. Sinds 1 januari 2006 krijgt iedere zwangere vrouw een 20 weken-echo en ik kreeg de kans om deze afdeling op te zetten. Omdat ik nekplooimetingen kon maken, werd ik ook veel door echopraktijken benaderd. Vanuit die vraag ben ik als zelfstandige aan het werk gegaan. Carina Hilders, gynaecoloog, professor en directeur van ons ziekenhuis, inspireert mij. Zij begrijpt hoe het werkt in het ziekenhuis, en dat je mensen positief moet benaderen. Ze zorgt dat wij het goed hebben met elkaar en de leukste afdeling hebben.’’

,,In mijn werk noem ik mezelf een echte speurhond. Ik speur naar afwijkingen, waarvan ik natuurlijk hoop dat ik ze niet vind. Maar vind ik ze wél, dan ben ik de brenger van slecht nieuws. Daar ben ik inmiddels in gespecialiseerd. Ik heb zo veel gezien en meegemaakt, dat ik veel ervaring heb opgedaan. Ik probeer het voor de patiënt zo inzichtelijk mogelijk te maken. Door goed te kijken en luisteren, kunnen we problemen voor zijn. Op deze manier maken we de kwaliteit van de gezondheidszorg beter. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan bij mij voorop. Mijn motto is dan ook: als je niet tevreden bent bij de slager ga je ook naar een ander, dus behandel een patiënt hoe je zelf behandeld wil worden.”

Over haar metamorfose

,,Op het werk moeten we representatief en uniform zijn en mogen we geen sieraden of een vrolijk nagellakje dragen. En het haar moet altijd vastgebonden zijn in een staart, vlecht of knot. Een metamorfose als deze was dus wel aan mij besteed. Ik lijk Farrah Fawcett wel met die krullen en die wapperende lokken. Ge-wel-dig! Het pak zou ik zelf nooit bedacht hebben, maar het staat me best aardig, toch? Weer eens wat anders dan een standaard spijkerbroek. Ik zeg, missie geslaagd!”

Roos Langbein (51)

Kapper Vincent: “Roos heeft nu een pony en we hebben haar haarkleur meer diepte gegeven.” Stylist Karin: “Die zachte kleur blauw staat heel mooi bij haar nieuwe warme haarkleur. En bij haar lichte ogen. De zijden blouse met de linnen indigostof maken het geheel een beetje spannender. Linnen is vooral casual, terwijl zijde juist luxe oogt.”

Roos is gespecialiseerd verpleegkundige. Ze begon bij gynaecologie en specialiseerde zich daarna tot obstetrisch verpleegkundige. ,,Inmiddels werk ik alweer twintig jaar op de afdeling moeder/kind, merendeels op verloskunde. Ik werk drie dagen per week en assisteer ook bij gynaecologische ingrepen. Het technische aspect en intensieve contact met patiënt en specialist maakt mijn werk nóg afwisselender. Onregelmatige diensten zijn voor mij geen probleem. Belangrijk voor mij is een goede balans tussen privé en werk. Dat het geen negen tot vijf baan is, vind ik juist interessant.’’

,,Ik weet niet hoe mijn dag begint en hoe die eindigt. Er gebeurt zo veel en de werkzaamheden zijn vaak ad hoc. Het onvoorspelbare van een dienst ‒ een bevalling die zomaar anders kan verlopen, de mooie, maar ook de intens verdrietige momenten met patiënten ‒ maakt het afwisselend en uitdagend.”

Over haar metamorfose

,,Spannend, zo’n metamorfose, maar ook ontzettend leuk. Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien en heb in de loop der jaren verschillende kapsels gehad. Ik heb het rood gehad, een permanent en een asymmetrische bob. Met dit model ben ik heel blij! En het linnen pak is weer eens wat anders. Het heeft een mooie kleur en staat leuk met een paar hakken eronder.”