Caroline is conciërge in een chic hotel: ’Ik moest een foto van een Baywatch-ster op het kussen leggen’

Caroline de Grijs (28) werkt als conciërge in Hotel Okura in Amsterdam. Heeft een gast een verzoek, dan is ’nee’ geen optie. Aan welke bijzondere verzoeken moet zij zoal gehoor geven?

„Er gebeuren weleens gekke dingen in al die luxe. Zo laten gasten rustig een taxi voorrijden voor een ritje dat je ook in vijf minuten kunt lopen.” Ⓒ CORNÉ VAN DER STELT