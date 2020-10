Seline: Door de goede zorgen voor haar vader kreeg mijn dochter (6) een lintje

De dochter van Seline en Murat. Ⓒ Eigen foto

Ruim twee jaar geleden sprak VROUW met Seline (30), wiens man Murat (39) in mei 2017 lymfeklierkanker kreeg. De toekomst zag er in 2018 nog onzeker uit voor Seline, Murat en hun dochter Sureyha (6), maar gelukkig is het tij iets gekeerd. Hoe is het nu met het gezin?