Verhalen achter het nieuws Ine (35) liet haar zwangerschap afbreken, toen haar kindje Down bleek te hebben

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

Ine met haar man en twee kinderen. Ⓒ Eigen beeld

Ine Van Hoof (35) heeft er bewust voor gekozen om haar eerste zwangerschap vroegtijdig te beëindigen, toen uit de prenatale test naar voren kwam dat er een kind met het Syndroom van Down op komst was. Haar keuze leverde veel begrip en steun, maar ook kritiek op. Nu hoopt ze met haar verhaal het taboe te doorbreken. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen, Ben (4) en Emma (2).