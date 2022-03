Hoe gezond is melk nu eigenlijk echt?

Volgens het RIVM wordt melk het meest geconsumeerd van alle zuivelproducten. In het noorden van het land wordt de meeste zuivel geconsumeerd en in het westen het minst. Nederlanders consumeren gemiddeld 352 gram zuivel per dag.

Bron van voedingsstoffen

Dr. Iris Groenenberg is expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. In haar ogen vervult melk een belangrijke rol binnen ons voedingspatroon. „Melk is een belangrijke bron van voedingsstoffen en er zitten ook gezondheidsvoordelen aan melk”, vertelt Groenenberg. Het gaat om onder andere calcium, vitamine B2 en B12. Volgens Groenenberg is zuivel in de Nederlandse voeding de belangrijkste bron van calcium. „Meer dan de helft van calcium die we binnenkrijgen komt uit zuivel.”

Zonder melk?

Voedingsstoffen uit melk vervangen met andere producten is mogelijk. Het Voedingscentrum heeft criteria gesteld aan de alternatieve dranken voor melk om zo te kijken of deze wel voldoende voedingsstoffen bevatten. „We zien in de praktijk dat een soja drank, met voldoende toegevoegd calcium en vitamine B12 eigenlijk de enige is die aan die criteria voldoet. De andere alternatieven, zoals haverdrink en amandelmelk, bevatten vaak te weinig eiwitten en/of andere voedingsstoffen om melk te kunnen vervangen”, zegt Groenenberg.

Darmkanker

Het nadeel is dat soja drank niet dezelfde gezondheidsvoordelen heeft als melk. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad is gebleken dat bij dagelijkse consumptie van melk en andere zuivelproducten de kans op darmkanker verkleind wordt. Groenenberg: „Het is niet duidelijk of dat door het calcium of door andere stoffen in zuivel komt. Dat is eigenlijk de reden dat je zuivel niet een op een kan vervangen met een ander product, omdat niet duidelijk is waar die gezondheidsvoordelen vandaan komen.”

Volgens Groenenberg is dat niet het enige gezondheidsvoordeel van melk. „De calcium die melk en andere zuivel bevatten zorgt voor sterke botten en tanden. Als je lichaam genoeg calcium en vitamine D binnenkrijgt helpt dat botontkalking te voorkomen. De eiwitten die melk en andere zuivel bevat dragen, in combinatie met beweging, bij aan spierbehoud en spieropbouw.”

Gezonde hoeveelheid melk

Het advies vanuit het Voedingscentrum is dat volwassenen 2 tot 3 porties zuivel per dag eten of drinken. Kinderen van 1 tot 8 jaar mogen 2 porties zuivel per dag. Dit kan een glaasje melk of karnemelk zijn of een schaaltje yoghurt. Deze porties hoeven niet groot te zijn licht Groenenberg toe. „Een portie is ongeveer 150 milliliter: een klein glaasje of schaaltje. Met deze hoeveelheden krijg je voldoende zuivel binnen voor je gezondheid en belast je het milieu niet meer dan nodig is. Want in ons huidige voedingspatroon draagt zuivel na vlees, het meest bij aan de broeikasgasuitstoot van ons voedingspatroon.”

Gezondere en mindergezonde keuzes

Magere en halfvolle melk en karnemelk zijn gezonde varianten van melk en staan ook in de Schijf van Vijf. De Schijf van Vijf laat zien waar een gezond voedingspatroon uit kan bestaan. De producten binnen de Schijf van Vijf zijn een combinatie van producten die zorgen voor gezondheidswinst en leveren genoeg energie en voedingsstoffen. „Volle melk en volle yoghurt bijvoorbeeld vallen buiten de schijf omdat er meer verzadigd vet in zit. Verzadigd vet verhoogt het LDL-cholesterol en daarmee de kans op hart- en vaatziekten. De gezoete zuivelvarianten, zoals yogidrink, kan je beter laten staan omdat deze veel suikers en calorieën bevatten. Het drinken van suikerhoudende dranken verhoogt de kans op overgewicht en diabetes type 2.”

Allergie en Intolerantie

Niet iedereen kan tegen melk. 1 tot 4 procent van de Nederlanders heeft last van een voedselallergie waar een koemelkallergie onder valt. Bij een koemelkallergie reageert je lichaam overgevoelig op de eiwitten die in koemelk zitten. Dit kan bijvoorbeeld allergische ontstekingen op je huid, je darmen en soms je luchtwegen veroorzaken.

Bij een lactose-intolerantie kan je lichaam de lactose niet goed verteren door een gebrek of een tekort aan lactase. Lactose is een suiker die voorkomt in melk en melkproducten. Lactase helpt de suikerdeeltjes in lactose af te breken om ze zo goed op te nemen in je bloed. De klachten die bij deze intolerantie horen zijn bijvoorbeeld winderigheid, een opgeblazen gevoel, diarree, buikpijn en krampen.

Groenenberg adviseert om je door een huisarts te laten onderzoeken als je last hebt van deze klachten. „Als je een complete voedingsgroep zoals zuivel onnodig gaat schrappen uit je voedingspatroon, loop je meer risico dat je van bepaalde voedingsstoffen te weinig binnenkrijgt. In het geval van zuivel gaat het dan met name om calcium.” Als je volgens Groenenberg alleen melk schrapt uit je voedingspatroon kan je dit vervangen door andere zuivelproducten zoals yoghurt of karnemelk.