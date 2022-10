Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw glossy Annelyn (27): ’Ik dacht dat ik doodging toen ik mijn vader in de gevangenis moest achterlaten’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

Ⓒ Astrid Zuidema

Toen haar vader voor het eerst in aanraking kwam met justitie, was Annelyn 15 jaar. Verschillende invallen, arrestaties, rechtszaken en een gevangenisstraf volgden. Samen met haar oudere zus én haar vader vertelt ze over deze ingrijpende tijd in hun leven. Dit verhaal staat in de nieuwste VROUW Glossy die nú in de winkels ligt. In deze nieuwe editie vind je nog meer van dit soort verhalen.