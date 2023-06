’Hopelijk heeft Máxima thuis even tijd voor haar eigen home-spa’

In São Paulo sprak Máxima als pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over financiële inclusie. Een serieuze, zakelijke aangelegenheid en zodoende waren haar drie looks ook wat zakelijker. Bovendien is het nu winter in Brazilië en dus kwam de koningin ook iets minder bloot en frivool voor de dag dan in Jordanië. Deze keer was er sprake van hooggesloten blouses en was haar decolleté niet te zien.

Muiltjes

Deze outfit is al eerder gezien in 2016 en ook die werd weer eens uit de kast gehaald. Ⓒ ANP / MMP

Voor haar eerste afspraak droeg ze een kleurrijke, gestreepte rok in diverse kleurstrepen met daarop een pastelkleurige/nude blouse van het Belgische modehuis Natan. De rok zelf oogt een beetje wijd vanwege het klokkende effect van de vele plooien. Deze outfit is al eerder gezien in 2016 en ook die werd weer eens uit de kast gehaald. Daarbij droeg ze haar momenteel favoriete schoen/muiltje die ze in het wit ook al droeg op Koningsdag. Bij deze outfit koos ze voor oranje/zalmkleurige exemplaren. Blijkbaar zitten deze instapmuiltjes een stuk lekkerder dan de hooggehakte pumps van Sergio Rossi die ze ook regelmatig draagt.

Poederroze

’Het poederroze pak is een prima keuze want de kleur is actueler dan ooit.’ Ⓒ ANP / MMP

Op de tweede dag van de VN-reis kwam het ook al eerder geziene pastelkleurige roze broekpak van Claes Iversen tevoorschijn, met als opvallend detail de vele kleine knoopjes langs de mouwen. Een prima keuze want poederroze is immers actueler dan ooit. Tijdens de kroning van Charles droegen de meeste dames kleding in deze tint. En ook Kate Middleton is onlangs weer gesignaleerd in een poederroze outfit. Máxima droeg het pak al een keer tijdens een streekbezoek aan de Waddeneilanden en gooide er toen ook al hoge ogen mee. Ze koos wel voor een andere blouse deze keer. Een eyecatcher was ook haar Dior-tas, de Book Tote die lekker riant uitgevallen is en waar je dus veel spullen in kunt meenemen. Dit exemplaar met Balinese bloemenprint bevat niet alleen groot de naam van het merk maar ook van Máxima zelf, wel zo handig zodat iedereen meteen ziet dat het haar tas is!

Printrok

’Eenvoud siert was hier duidelijk het credo!’ Ⓒ ANP / MMP

Op de laatste werkdag in Brazilië kwam Máxima toch nog met een verrassende nieuwe outfit op de proppen. Haar nieuwe printrok van Natan met veel plooien en een onopvallende split plus stoffen ceintuur combineerde ze met een crème-kleurige blouse uit haar kledingkast. Eenvoud siert was hier duidelijk het credo! En het witte tasje van Marina Raphaël dat prinses Ariane droeg tijdens Prinsjesdag was nu weer in Máxima’s handen.

Haarmasker

Commentaar was er uit diverse hoeken over het kapsel van Máxima. Het loshangende haar oogde nogal piekerig en dat is ook geen wonder vanwege alles wat zij met het haar laat doen tijdens alle momenten waarop ze moet shinen. Waarschijnlijk vond ze juist opgestoken haar te tuttig en braaf en koos ze zodoende deze keer voor een vlotte, toegankelijke look. Een fijn haarmasker zou wonderen doen om het haar weer wat te kunnen laten herstellen en hopelijk heeft onze koningin daar na al het reizen even thuis voor in haar eigen home-spa.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.