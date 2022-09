Daghoroscoop 2 september - Geluk lacht je toe, Waterman!

VANDAAG JARIG

Ga op zoek naar investeerders als je een goed idee hebt; ze zijn er, misschien zelfs wel binnen de familie. Degenen van jullie die creatief zijn, zullen van hun huis misschien een ontmoetingsplaats willen maken voor kunstzinnige mensen. Zorg ervoor dat je dan elke ruimte efficiënt benut.

RAM

Geluk zal jouw deel zijn. Schrijvers die een betrouwbare agent zoeken zullen die vinden en degenen met een eigen bedrijf kunnen op extra business rekenen en een aanwas van klanten. Er doemen ook reismogelijkheden op.

STIER

Verandering van spijs heeft evenveel effect als een rustpauze. Je kunt op veel steun rekenen als je een zakelijke deal van de grond wilt tillen. Maak korte metten met angstgevoelens; je zult merken dat dit gemoedsrust tot gevolg zal hebben.

TWEELINGEN

Maak gebruik van de gunstige sfeer van vandaag. Je bent toe aan nieuwe ervaringen; jouw enthousiasme zal toenemen. Als je je blijft inspannen om een doel te bereiken zal dat zeker lukken. Leer een nieuwe taal.

KREEFT

Je kunt in een nadenkende stemming zijn en bereid om tijd en energie aan een goed doel te schenken of als vrijwilliger te gaan werken in een zieken- of verzorgingshuis. Jouw beloning hiervoor zal vele malen groter zijn dan wat het je kost.

LEEUW

De kosmos is je goed gezind. Sterker nog, de goede sfeer slaat ook over op jouw directe omgeving. Aarzel niet een gunst te vragen als je die nodig hebt. Je kunt een uitnodiging krijgen om te gaan varen; neem een zwemvest mee.

MAAGD

Jouw persoonlijke en professionele leven kunnen botsen. Problemen zullen minder ernstig zijn als je de positieve kanten afweegt tegen de negatieve. Ga er samen even rustig voor zitten als ruzie met jouw partner jouw gemoedsrust verstoort.

WEEGSCHAAL

Een uitgesproken communicatieve dag. Een perfect moment om een zakelijke transactie met succes te bekronen. Tevens een geschikt moment om invloedrijke lieden te benaderen voor steun voor een creatieve zaak.

SCHORPIOEN

Een zakelijk project of financiële kwestie kan vandaag beter verlopen dan je verwacht. Een geheime wens kan zelfs worden vervuld. Aan een heel mooi aanbod kan echter een valkuil kleven. Bekijk niet alles door een roze bril.

BOOGSCHUTTER

De mogelijkheid is aanwezig om een droom te realiseren of je nu op reis gaat, aan een cursus begint of je bij een nieuw gezelschap aansluit. Voor getoonde inspanning kun je erkenning of zelfs een speciaal eerbewijs krijgen.

STEENBOK

Zorg voor rust en ontspanning. Trek je terug achter de schermen en mijd het spitsverkeer als je in een hectische omgeving moet werken. Een uitstekende dag voor studieprojecten en research, en dus voor de studenten onder jullie.

WATERMAN

Denk eens rustig na over jouw dromen en doelstellingen. Daar hoort misschien het volgen van een vorm van hoger onderwijs bij. Geluk kan je vandaag toelachen; je kunt rekenen op een warm vertoon van affectie onder vrienden.

VISSEN

Frictie tussen jouw huiselijke en werkende leven kan een gevolg zijn van het simpele feit dat je tijd te kort komt. Als je tijdrovende activiteiten schrapt en jouw agenda beter plant houd je kwaliteitstijd over op beide gebieden.

