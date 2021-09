Is het ouderwets dat Amalia de troon moet opgeven mocht ze ooit een vrouw willen trouwen?

Op 7 december wordt Amalia achttien jaar oud. Peter Rehwinkel schrijft in zijn boek over de veranderingen die onze prinses na haar achttiende levensjaar zal meemaken. In zijn boek geeft hij ook aan dat in 2000 de regering heeft aangegeven dat wanneer de troonopvolger met iemand van hetzelfde geslacht wil trouwen, de rechten op de troon vervallen. Met als reden dat uit een homohuwelijk geen kinderen geboren kunnen worden en er zo geen erfelijke troonopvolger is.

Homohuwelijk

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in Nederland werd gesloten. Volgens het CBS telde begin 2021 Nederland 20 duizend homohuwelijken. Het gaat om ruim 19 duizend mannen en 21 duizend vrouwen die het jawoord hebben gegeven aan iemand van hetzelfde geslacht. Nederland was het eerste land waar het homohuwelijk werd gesloten.

Voor prinses Amalia is een homohuwelijk echter nog steeds niet mogelijk, mocht ze dat willen en mocht ze Koningin willen worden. Het betekent niet dat ze niet op vrouwen mag vallen. Ze mag er alleen niet mee trouwen.

Reacties

William laat op Twitter weten dat liefde niet te voorspellen is en hij net zo trots zou zijn op een lesbische koningin als op een hetero koningin.

Een andere Twitteraar laat weten dat het lijkt of iedereen in Nederland gelijk is, maar in dit geval even niet.

Twitteraar Marco vindt het bizar dat Amalia alles verliest, mocht ze met een vrouw willen trouwen.

Praat mee

Wat vind jij? Is het ouderwets dat Amalia de troon moet opgeven als ze met een vrouw trouwt? Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen, dus is dit echt nodig? Of vind jij het wel begrijpelijk? En snap je dat ze bang zijn dat er dan geen erfelijke troonopvolger komt? Praat mee via onze Facebookpagina!