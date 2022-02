Gaan mensen te snel scheiden?

Er is weer een scheiding aangekondigd, deze keer van ABBA-lid Björn Ulvaeus, meldt De Telegraaf. Het lijkt alsof het weinig getrouwde stellen bespaard blijft: bijna 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding volgens het CBS.

Kinderen

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor kinderen. Zij zijn er namelijk vaak bij betrokken. In 2020 gingen er bijna 30.000 echtparen uit elkaar en 53,7% procent daarvan had kinderen. In sommige regio’s komt 80% van de kinderen voor hulp naar de jeugdzorg naar aanleiding van een scheiding. Moeten ouders meer rekening houden met hun kinderen door niet te scheiden?

Liefdesleven

Een scheiding kun je niet voorspellen op het moment dat je je partner het jawoord geeft. In 2020 eindigden volgens het CBS de meeste huwelijken na een duur van vijf tot tien jaar en soms komen mensen er pas na tientallen jaren achter dat ze niet voor elkaar gemaakt zijn. Moet je voor jezelf kiezen als je niet meer gelukkig bent in je huwelijk?

Op Twitter worden verschillende meningen gedeeld. Twitteraars Carmen en Sandra zijn van mening dat ouders meer moeten denken om hun kinderen.

Chris vindt het juist moedig om op late leeftijd nog te scheiden.

Twitteraar Nikita is van mening dat als je huwelijk niet meer werkt, je uit elkaar moet gaan. Dat is het beste voor de kinderen.

