Deel 27 - ’Onze gebroken nachten zijn al een feit’

Het is 14:32 uur. De telefoon gaat. Op mijn scherm vijf letters, één naam. Mijn vrouw. De dagelijkse redactievergadering is precies twee minuten onderweg. Ik zit hem voor. Een aantal collega’s aan tafel. De rest zie ik op het scherm. En zij mij. De telefoon blijft overgaan. Ik druk haar weg en geef geen krimp. Vreemd eigenlijk. Als ik zou zeggen dat ik deze moet opnemen dan zou niemand daar moeilijk over doen.

Ik stuur er direct een bericht achteraan. ’Spoed? Of kan ik je zo bellen?’ Geen respons. Na dertig seconden, hoewel het voelt als vijf minuten, stuur ik een vraagteken. Even later: ’Lieverd?’ Gevolgd door weer een vraagteken. Lichte kramp in mijn buik. Wat moet ik doen? Rustig ademhalen. Die zwangerschapscursus komt nu al van pas. En dan moet de bevalling nog beginnen. Of zou het al Ondertussen luister ik. Onze chef van de parlementaire redactie heeft een mooi verhaal, zo vertelt ze. ’Ja, dat politieke verhaal is zeker geschikt om wat groter in de krant van morgen mee te nemen’, hoor ik mezelf zeggen.

En dan! Nog net voor het einde van de vergadering - we zijn een half uur verder - bericht van mijn hoogzwangere vrouw. Ze was aan het autorijden en wilde gewoon weten hoe het ging. Voor niets die krampen in mijn buik en dat zweterige gevoel.

Geen tranen

Diezelfde avond maken we de afspraak dat ik vanaf nu in principe direct zal opnemen, en als dat niet zo is dat ze dan een berichtje stuurt. We zitten inmiddels in deze fase. Hoewel ik weet dat de bevalling niet een schamel half uurtje duurt, wil ik er zijn wanneer dat nodig is.

Het is op dezelfde avond als opnieuw duidelijk wordt hoe dicht we tegen het moment aan zitten dat we onze kleine voor het eerst kunnen vasthouden, in de ogen kunnen kijken. We liggen net als ik naast me gezucht en gesteun hoor. „Mn buik doet zo’n pijn.” Nog net geen tranen. De pijn houdt aan. Ik denk als zwangerschapsmedicus van dienst genoeg te weten: niets aan de hand. In het begin komt de wee kort en is dan weer weg. Deze pijn houdt aan. Maar ja, niet iedere bevalling gaat volgens het boekje. Die nacht komt de baby nog niet. De slotconclusie: iets verkeerds gegeten.

Afspraken

Wie beweert dat het leven na de komst van de baby volledig verandert, heeft ongelijk. Het is al weken ervóór goed raak. Ieder telefoontje zorgt voor lichte stress. Iedere buikkramp zorgt voor zweetdruppels. En niets wezenlijks kan nog gepland worden. Bij alles moet een slag om de arm worden gehouden. Ik heb flexibele collega’s. Maar je zal maar loodgieter zijn. Of fysiotherapeut. Hoe kan je vanaf week 37 nog afspraken plannen? Vanaf dat moment kan het nog vijf weken duren. Vijf wéken!

Overigens geldt hetzelfde voor de slapeloze nachten. Die komen dus niet, zoals iedereen beweert, op het moment dat de baby in het wiegje ligt. Nee hoor, die starten al flink eerder. De frequentie van het nachtelijke toiletbezoek van mijn zwangere vrouw is binnen enkele weken van 1 naar gemiddeld 3 met uitschieters naar 4 gegaan. En iedere keer word ook ik wakker. Onze gezamenlijke gebroken nachten zijn daarmee nu al een feit. De concentratie overdag neemt hierdoor af. En dan moet ik ook nog scherp zijn. Want dat ene telefoontje kan ieder moment komen.