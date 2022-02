’Ik maak mezelf ondergeschikt aan mijn puber en ontvang alleen maar haat en nijd’

„Onze dochter van 17 gaat door een moeilijke fase”, schrijft Ricky. „Ze is enorm aan het puberen en verzet zich tegen alles wat haar vader en ik doen of zeggen. Ik merk dat ik mezelf in het afgelopen jaar ondergeschikt gemaakt heb aan haar. Ik zeg ’ja en amen’ op alles wat zij wil of zegt, maar toch is het nooit goed.”

„Koop ik een nieuw shirt voor haar? Dan is de kleur ’spuuglelijk’. Kook ik haar lievelingskostje? Dan meldt ze dat de moeder van haar vriendin het lekkerder maakt. En wanneer ik belangstellend vraag naar hoe het met haar gaat, dan ben ik volgens haar ’nep’ en kan ik maar beter mijn mond houden. Het probleem is dat ik dat dan ook doe, omdat ik op eieren loop bij haar. Ik wil niets fout doen en daardoor verdwijn ik zelf naar de achtergrond. Ik wil zo graag een goede relatie met haar, maar ik weet niet of dat überhaupt haalbaar is.”

Spiegel

Ricky mag zichzelf in de spiegel aankijken, vindt Janneke ter Bille, pubercoach en schrijfster van het boek HELP! Puberproblemen. „Dat haar puber zich zo gedraagt, komt mede door haar eigen gedrag. Ze geeft het zelf ook al aan: ze heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt en er daardoor voor gezorgd dat haar dochter constant over de grenzen van haar moeder heen kan gaan. Ze weet dat er toch geen gevolgen zijn.”

Zelf verantwoordelijk

Ter Bille adviseert Ricky daarom ook veel strakker te ’handhaven’. „Zolang je kind in jouw huis woont, zal ze te maken hebben met regels, afspraken, normen en waarden – ook al is ze 17 en bijna volwassen. Welke dat zijn, kun je met haar bespreken. Daarna is het zaak dat jij je als ouder ook houdt aan deze afspraken. Doe je dat niet, dan zal het ongewenste gedrag terugkomen.”

Geen ja en amen

„Blijf je consequent en doe je wat je zegt, dan zal je zien dat verandering mogelijk is. Haar gedrag zal misschien eerst wat heftiger worden, omdat je dochter dit niet van je gewend is. Immers: jij zegt altijd ’ja’ en ’amen’. Maar wanneer ze merkt dat jij je aan je eigen afspraken houdt, zal ze heel snel tot inkeer komen en zich anders gaan gedragen.”

Eigen rol

„Jouw rol als ouder is bij de opvoeding van je puber ontzettend belangrijk. Jouw gedrag heeft direct invloed op het gedrag van je puber. Opvoeden gaat niet over je puber, opvoeden gaat over jou als ouder en je puber zal je continu een spiegel voorhouden. Ze zal je altijd teruggeven wat jij zelf doet. Dus als jij wilt dat je puber zich anders gaat gedragen, zal jij je ook anders moeten opstellen tegenover haar. Onderzoek jouw eigen rol.”

Geen excuses

„Iedere ouder streeft naar een goede relatie met zijn of haar kind, maar als je jezelf daarbij vergeet en ondergeschikt maakt aan je puber, is dat niet mogelijk. Werk aan jezelf zonder excuses. Jij bent haar ouder, niet haar vriendin. Wees dus ook de ouder. Bedenk wat voor ouder je wilt zijn voor je kind en kom in actie om dat ook mogelijk te maken. Nogmaals: wanneer jij niet verandert, zal er ook niet snel iets veranderen aan de huidige situatie.”