‘Er zit een vies geurtje aan de reuring rondom B&B Vol liefde’

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt: sinds 2020 ben ik superfan van televisieprogramma B&B Vol liefde en toen moest de eerste aflevering zelfs nog gemaakt worden. It’s my biggest guilty pleasure in summer. Chapeau voor de bedenkers, makers en voice-over. En toch hangt er voor mij een vies geurtje rondom de reuring van het programma.

Ik vind menselijk gedrag reuze interessant, ben zelf al jaren 'B&B'-eigenaar in Oostenrijk van de Berghut en vind het heerlijk om een kijkje in de keuken te krijgen bij collega's. Elke ochtend in de zomervakantie is het voor mij weer een feestje om de nieuwste aflevering in mijn oren vooruit te luisteren, terwijl ik de broodjesservice voor onze gasten verzorg en de buitenboel netjes maak.

Verdrietig

Alleen word ik een beetje verdrietig van alle oordelen die ik voorbij zie komen. Instagram en Facebook varen wel bij alle fanpages van het populaire programma. Veelal een mestput van goedkope opmerkingen en negatieve oordelen, waarbij het een wedstrijd lijkt te zijn geworden om het leukste grapje en de meeste likes.

Veel kijkers geven hun mening op basis van wat ze zien (of denken te zien). Maar het is niet wat werkelijk is. Ze reageren dus maar op halve werkelijkheden en dan ook nog eens vanuit hun eigen waarheidsbeeld. Heel gemakkelijk en helemaal niet lief.

Bewondering

Want wist je dat er van iedere deelnemende B&B-eigenaar ruim 250 uur aan filmopnames wordt gemaakt? Daarvan wordt er slechts 3,5 uur aan materiaal, nauwkeurig passend binnen een smakelijk frame, per persoon uitgezonden. Maar we zien niet alles.

En stiekem weten we wel dat we niet alles zien en we weten dat het om kijkcijfers gaat. Maar stiekem is het veel lekkerder om te oordelen over wat we zien dan ons te verplaatsen in die ander.

Maar stel dat we nou wat meer vanuit bewondering, inleving en respect naar de deelnemers zouden kijken. Hoe zouden de socials er dan uit zien?

Tranen

Als we zouden bedenken hoeveel zweet, moed en tranen deze moedige mensen hebben doorstaan om hun B&B-droom te verwezenlijken. Om huis en haard te verlaten en een nieuw leven op te bouwen, zonder garantie op succes. I’ve been there. En wat als we ons zouden inleven in hoe het is om zo’n avontuur zelfs in je eentje aan te gaan.

Hoe zou je zelf handelen als je met de camera op je snuit je aandacht zou moeten verdelen tussen verschillende potentiële liefdeskandidaten, terwijl je ook nog eens gasten over de vloer hebt? Tel daar de korte nachten bij op door de rollercoaster van emoties.

Respect

Ik heb diep respect voor ‘mijn’ moedige B&B-eigenaren die ons een kijkje in hun keuken gunnen. En ik gun ons allemaal én de deelnemers om met wat meer liefde naar dit prachtige programma te kijken. Oordelen is nou eenmaal gemakkelijker dan aanmoedigen, maar laten we van B&B Vol shit weer B&B Vol liefde maken.

Zo, dan ga ik nu even de nieuwste aflevering luisteren terwijl ik de broodjes voor mijn gasten ga verzorgen. Wat zal ik ze over een paar weken missen: mijn gasten én de B&B Vol liefde-helden.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.