Weekhoroscoop 35

Ram

Liefde: Volg je hart en vertel je geliefde gewoon wat je voor hem of haar voelt. Lastig om de juiste woorden te vinden? Een subtiele aanraking in het voorbijgaan werkt ook prima! In het weekend is het even flink hommeles en heb je minder moeite met het vinden van tekst.

Financiën: Er staan momenteel nog zoveel rekeningen open dat je het overzicht een beetje kwijt raakt. Start met betalen en stop even met kopen. Als de dingen teveel door elkaar heen gaan lopen raak je het spoor bijster.

Werk: Dit is hét moment om goede ideeën om te zetten in actie. Alles komt nu op de juiste manier samen. Creativiteit, kennis, strategie, gunfactor én timing! Gaan met die banaan!

Persoonlijk: Twee (of meer) personen in je naaste omgeving hebben een flink meningsverschil. Probeer voor niemand partij te trekken. Straks ben jij de gebeten hond.

Stier

Liefde: Aan de ene kant heb je de behoefte om je hart te luchten, aan de andere kant heb je geen zin in oude koeien. Wat is wijsheid? Licht een klein tipje van de sluier op en kijk hoe je partner hierop reageert.

Financiën: Er lopen meerdere wensen en projecten door elkaar waardoor je het lastig vindt om een beslissing te nemen. Waar kun je nu beter wel of geen geld in steken? Een voor -en tegen lijst kan helpen.

Werk: Als je de dingen blijft doen die je altijd al deed zal er nooit iets veranderen. Ook niet in positieve zin. Stap uit je comfortzone en wees niet bang om een risico te nemen. Het is de hoogste tijd om het een en ander in beweging te zetten.

Persoonlijk: Op het gebied van vriendschappen kom je niets te kort momenteel. Diepgaande gesprekken, mooie herinneringen, tranen van vreugde én weemoed, het komt allemaal voorbij. Maak een afspraak met de liefste.

Tweelingen

Liefde: De dingen gaan plotseling zoveel sneller dan je had verwacht dat je amper tijd hebt om erover na te denken. Sta wel even stil bij de vraag of het werkelijk de kant op gaat waar jij je ook echt goed bij voelt.

Financiën: Het feit dat jij momenteel meer te besteden hebt dan sommige mensen in je omgeving is vooral te danken aan de manier waarop je zelf met je geld omgaat. Natuurlijk kun je anderen best iets lenen.

Werk: Een verwarrende situatie brengt je in een lastige positie. Het is duidelijk dat je een beslissing moet nemen, maar welke? Ga niet over één nacht ijs en laat je niet dwingen tot een keuze.

Persoonlijk: Sommige dingen die je zegt komen onbedoeld kwetsend over op je omgeving. Zelfs als het alleen maar als grapje was bedoeld. Woorden zijn als stenen, eenmaal gegooid kun je ze niet meer terugnemen, hooguit je excuses aanbieden.

Kreeft

Liefde: Even afstand van elkaar nemen kan helemaal geen kwaad. Juist dan wordt duidelijk wat je werkelijk voor de ander voelt. En hoezeer je hem/haar mist (of niet).

Financiën: Hoe graag je ook iets wilt, dit is niet het moment om grote bedragen neer te tellen voor wat dan ook. Maak een wensenlijstje zodat je in elk geval iets hebt om je op te verheugen.

Werk: Je bent zó enthousiast over een nieuw project dat je amper de tijd neemt om te slapen. Je gaat als een malle en het resultaat mag er dan ook zijn! Probeer het wel af te krijgen voor het weekend, dan kakt je drive namelijk weer in.

Persoonlijk: Hoewel je meestal geneigd bent je deur gesloten te houden voor onbekenden, sta je nu wat meer open om nieuwe mensen te ontmoeten en hen ook daadwerkelijk een kans te geven om je te leren kennen.

Leeuw

Liefde: Vraag je geliefde gerust om dat ene stijlvolle pak aan te doen waar je hem of haar zo graag in ziet. Of die sexy shorts. En welk luchtje vind je onweerstaanbaar? Leuk voor je lief om te horen wat je zo mooi of lekker vindt en fijn voor jou als hij/zij aan je wensen tegemoet komt.

Financiën: Net als je denkt dat je je financiën aardig op de rit hebt gebeurt er iets wat je behoorlijk in verwarring brengt. Is het wel of niet verstandig om die aankoop te doen? Moet je die reparatie nu wel of niet laten uitvoeren? Schuif belangrijke beslissingen liever even voor je uit.

Werk: Waar je doorgaans overkomt als iemand die blaakt van het zelfvertrouwen kun je nu zomaar overvallen worden door gevoelens van onzekerheid. Kun je dit wel? Zal dat je wel lukken? Maak een plan en begin gewoon, Leeuw. Dan gaat de rest vanzelf!

Persoonlijk: Niets is wat het lijkt en alles kan zomaar veranderen. Bereid je voor op een enerverende week waarbij je van de ene verbazing in de andere valt.

Maagd

Liefde: Iemand in de buurt, op je werk of zelfs in je vriendenkring gedraagt zich plotseling nogal vreemd. Inderdaad, hij of zij heeft een oogje op je… Binnen je eigen relatie kun je deze week nogal (over) emotioneel reageren op een moment dat dit niet echt nodig is.

Financiën: Je zit boordevol plannen maar eerlijk is eerlijk, een beetje vaag zijn ze wel. Je hebt nog niet alles goed uitgezocht of voor jezelf op een rijtje gezet. Als je er nu aan begint is de kans zeer groot dat je straks tegen obstakels aanloopt.

Werk: Je werkgever en/of leidinggevende loopt letterlijk met je weg. Hij of zij is zo op je gesteld dat je nu heel veel gedaan kunt krijgen. Ben je toe aan een nieuwe telefoon, PC of auto van de zaak? Licht toe waarom en je hebt het al bijna voor elkaar.

Persoonlijk: Let op dat je niet over je grenzen heen gaat (of laat gaan). Je hebt weer wat meer moeite met ‘nee’ zeggen en neemt daarbij te weinig rust. Kies echt wat vaker voor jezelf deze week!

Weegschaal

Liefde: Hoewel je soms met weemoed terugkijkt naar de tijd dat jullie pas verliefd waren, hecht je toch meer waarde aan wat jullie nu hebben. De mooie herinneringen, het echte ‘houden van’, er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn. Een prachtige week voor een romantisch diner voor twee.

Financiën: De kans dat je binnenkort meer gaat verdienen is aanwezig. Je inzet is enorm en daarbij behaal je ook nog eens fantastische resultaten. Dit blijft niet onopgemerkt. Als dit het wel blijft is het de hoogste tijd om zelf even een bezoekje te brengen aan je werkgever.

Werk: Dit is een goed moment voor teamwork. Als je je ideeën nog niet met je werkgever of collega’s had gedeeld is dit hét moment om dit alsnog te doen. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en de werksfeer is top. Doe dit wel voor het weekend, dan is er namelijk meer kans op kritiek.

Persoonlijk: Een goed gesprek met vrienden kan verhelderend werken. Niet alleen op het persoonlijke vlak maar ook met het oog op familiekwesties, werk en financiën.

Schorpioen

Liefde: De sleur slaat langzaam maar zeker toe. Aangezien je geliefde deze week geen actie zal ondernemen, ligt de bal bij jou. Gebruik je fantasie en verras je partner op het juiste moment. Vooral het juiste moment is hierbij belangrijk!

Financiën: Meer inkomsten zijn te verwachten. Er is een kleine kans dat er geld naar je toe komt zonder dat je hier al te veel voor hoeft te doen. Ben je bereid zelf meer initiatief te tonen wordt de kans aanzienlijk groter.

Werk: Dit is geen geschikt moment om een belangrijk gesprek aan te gaan, een voorstel te doen of een presentatie te geven. Zowel jijzelf als anderen leggen de lat nu behoorlijk hoog. Op deze manier zal het niet snel goed zijn.

Persoonlijk: Er zijn maar heel weinig mensen die een geheim ook werkelijk voor zichzelf houden. Iets om over na te denken voor je jezelf meer blootgeeft of openstelt.

Boogschutter

Liefde: Je hebt veel behoefte aan bevestiging en wie anders dan je partner kan je dit geven? De neiging om je geliefde aan een kruisverhoor te onderwerpen is dan ook aanwezig. Of dit ook verstandig is, is een tweede.

Financiën: Vooral dit weekend heb je op het financiële vlak veel geluk. Als je al een goed idee hebt of iemand via e-mail wilt benaderen is zaterdag hiervoor het uitgelezen moment. Alle berichten en gesprekken die in verband staan met geld verdienen zullen goed verlopen!

Werk: Je bent momenteel wat overmoedig en staat op het punt een opdracht aan te nemen waar je (nog) niet alle kennis en vaardigheden voor in huis hebt. Zelfs als je iemand op vrijwillige basis wilt helpen is de kans groot dat je jezelf halverwege moet terugtrekken omdat je vastloopt.

Persoonlijk: Wat je ook doet, doe het rustig aan. Geef anderen ruimschoots de tijd om over de dingen na te denken en erop te reageren en doe zelf ook even pas op de plaats. Zoek in de tussentijd naar en vorm van ontspanning waarvan je echt even tot rust komt.

Steenbok

Liefde: Je ziet vooral de lieve, leuke en mooie dingen in je partner waardoor meningsverschillen haast geen kans krijgen. Wel ben je hier en daar een tikkeltje jaloers en zelfs wat bezitterig.

Financiën: Denk niet te lang na over financiële kwesties. Wat moet dat moet en wat (nog) niet hoeft, hoeft niet. Je kunt je sowieso verheugen op een leuk extraatje wat bepaalde keuzes misschien al iets makkelijker voor je maakt.

Werk: Het is verstandig om nu meer open te staan voor samenwerking met anderen. Zelfs als je in eerste instantie totaal geen vertrouwen hebt in andermans ideeën loont het de moeite om er samen nog even over te brainstormen.

Persoonlijk: De ene dag kun je de hele wereld aan, de andere dag ben je blij als je ’s avonds weer naar bed kunt. Gelukkig overweegt het goede gevoel en zit je steeds vaker wél lekker in je vel.

Waterman

Liefde: Natuurlijk is het belangrijk dat je geliefde jou op positieve wijze aanvult. Maar het is minstens zo belangrijk dat dit andersom ook zo is. Een goed moment om te bekijken of alles nog steeds netjes in balans is.

Financiën: Zowel zakelijk als privé is het beter om alleen beslissingen te nemen op financieel gebied. Samen met anderen ga je er nu niet uitkomen, meningsverschillen en tegenwerking gegarandeerd.

Werk: De lastigste problemen worden door jou met het grootste gemak opgelost. Door het ontdekken van de knelpunten en het leggen van verbanden kun je snel weer verder. En je collega’s ook!

Persoonlijk: Soms is het beter om zelf even een stapje opzij te doen ten gunste van een ander. Zo ook deze week wanneer je ergens wordt uitgenodigd waar je eigenlijk geen zin in hebt.

Vissen

Liefde: Hoewel je het vaak goed bedoelt kun je de indruk wekken vooral voor de makkelijke weg te kiezen. Hieronder vallen onder andere: het ontwijken van discussies, schoonmaken met de Franse slag en het provisorisch oplossen van mankementen in huis.

Financiën: Je kunt beter je administratie per week netjes bijhouden dan deze opsparen tot een moment dat het echt niet langer uit te stellen valt. Doordat je van alles moet opzoeken en terughalen heb je er veel meer werk aan!

Werk: Ook via e-mail werkt een goede communicatie nu absoluut in je voordeel. Luister, stel vragen en wees concreet over je eigen ideeën. De meest gunstige gesprekken voer je deze week online.

Persoonlijk: Vingerwijzen is nog steeds de makkelijkste manier om ergens onderuit te komen. Of het ook de beste manier is… ?