Vera Camilla: ’Body positivity, ik wil er niet meer over praten’

„Body positivity. Ik wil er niet meer over praten. De hashtag is vervuild geraakt, de betekenis lijkt verloren. De vrouwen die de beweging startten, zijn verdrongen. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken en mijn verantwoordelijk nemen. Het is tijd voor een andere aanpak.

Body positivity ontdekt

Toen ik body positivity ontdekte, ging er een wereld van me open. Ik mocht er opeens zijn zoals ik was! Ik hoefde niet meer te diëten. Ik kon leuk gekleed gaan, zichtbaar genieten van het leven, in bikini op het strand.

Body positivity is begonnen door dikke vrouwen van kleur, die elkaar via de hashtag konden vinden. Anno 2021 zijn er op de hashtag vooral veel voor & na foto’s te vinden, wordt het gebruikt om er diëten mee aan te prijzen en lijkt het er vooral te zijn met een heleboel voorwaardes, regels en onbegrip. Maat 42? Prima. Maar als je dikker wordt zal je toch moeten afvallen, body positivity mag geen excuus voor obesitas zijn.

Zichtbaarheid álle lichamen

Niemand zegt dat je met maat X niet onzeker mag zijn, dat je geen foto’s in bikini mag plaatsen en daarbij benoemt dat het een grote stap voor je is. Ik vind het geweldig om te zien dat vrouwen (en mannen) in alle soorten, maten, kleuren en vormen steeds meer durven. Open zijn over worstelingen: I love it! We hebben ze tenslotte allemaal.

Maar het is belangrijk om te weten dat body positivity niet staat voor ’positief denken/zijn’ over je lichaam. Het gaat over het zichtbaar maken van alle lichamen, lichamen die we anders niet zien. Van dikke, gekleurde vrouwen. Vrouwen met een handicap. Die gediscrimineerd worden en moeten vechten voor respect, voor een gelijke behandeling.

Nieuwe uitdaging

Ik heb afgelopen jaren veel geleerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik de term ’body positivity’ niet meer wil gebruiken. Ik heb er ontzettend veel aan gehad, maar kijk er met de wijsheid van nu met andere ogen naar. Ik vind dat het tijd is om body positivity in ere te herstellen, voor de vrouwen die de beweging zijn begonnen en echt nodig hebben.

Ik ga een nieuwe uitdaging aan door hashtags te gebruiken waar je weinig andere dikke vrouwen tegenkomt. Zo gebruikte ik afgelopen weken al #bikinibody en #bodygoals.

Doe je met me mee?