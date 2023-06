Zelf koken

Liesbeth Booij (46) is orthomoleculair specialist. Ze is getrouwd en moeder van een zoon van 7 jaar, plus twee volwassen bonuskinderen. Ze kookt altijd vers.

„Het is mij met de paplepel ingegoten om vers te koken, mijn moeder deed dat ook altijd. We haalden ook weleens wat hoor, vrijdag frietdag. Dat vond ik dan wel lekker, maar ik voelde me er achteraf misselijk door. Vers koken staat voor mij voor goed voor jezelf zorgen.

Eten is genot, maar ook voeding voor je lijf. Het kan voor, maar ook tegen je werken. En dat voelde ik zelf al heel snel. Hoe je met gezonde voeding en balans daarin goed voor jezelf kunt zorgen, wil ik ook meegeven aan mijn zoon.

We eten koolhydraatarm thuis. Het kost mij geen moeite om gezond en vers te koken. Ik heb altijd voldoende groenten in huis en ik zorg dat er kip en vis in de vriezer ligt. Ik ben niet iemand die heel erg experimenteert met recepten, vaak flans ik wat in elkaar – mede uit tijdgebrek. Eten laten bezorgen doe ik nooit, mijn boodschappen overigens wel, dat vind ik makkelijk.

We gaan weleens uit eten, maar zeker niet op regelmatige basis. Een broodje kroket als lunch? Nee, doe mij maar een soep of een salade. Het klinkt nu misschien wel heel extreem, maar dat is het niet hoor. Ik ben niet streng voor mezelf, ik heb er gewoon geen behoefte aan. En ik ben ook niet streng naar anderen.

Mijn man vindt het heerlijk dat ik vers kook, mijn zoon vaak ook – maar hij eet zeker niet alles, ondanks dat hij veel leert kennen. En heel soms bestellen of halen ze wat, zoals pizza of kipsaté. Dat is prima. Ook leuk en lekker om uit te proberen. Laatst wilde mijn zoontje wit brood. En dan haal ik dat ook. Als de basis goed is, is daar ook ruimte voor.”

Bestellen

Marieke Gouka (44) is journalist, alleenstaand moeder van een dochter van 11 en een zoon van 9. Kokkerellen is niet haar hobby.

„Mijn ex-man kon heel goed koken, hij vond het ook leuk. Ik niet. Ik heb weleens wat pogingen gedaan, maar dat werd niet bepaald met gejuich ontvangen. Van de vier dagen dat mijn kinderen bij mij zijn, probeer ik er drie te koken. We halen zeker een dag in de week af en dat kan dan pizza, Thais of sushi zijn.

De dagen dat ik alleen ben, kook ik absoluut niet. Op mijn werk eet ik dan bij de lunch een soepje, ’s avonds neem ik yoghurt met muesli of wat crackers. Mijn vriend is zo mogelijk een nog slechtere kok dan ik ben. Als wij samen zijn, gaan we regelmatig ergens een hapje eten en dan het liefst simpel. Met uitgebreid uit eten gaan, doe je mij geen plezier, daar ben ik te ongeduldig voor.

Ik heb de smaakontwikkeling van een kind. Ik weet nog dat ik ooit een keer bij De Librije zat en me bij iedere gang afvroeg waar de friet nou bleef. Ik kan jaloers zijn op mensen die zeggen dat ze echt hebben genoten van een heel lekkere salade. Ik vind daar niets lekkers aan.

Een tijdje terug had ik een vriendin uitgenodigd voor het eten en een of andere ovenschotel gemaakt. Die was dus écht niet lekker. Tegenwoordig kook ik niet meer voor anderen. Je kunt komen voor een lekkere borrelplank of een soepje; dan weet ik tenminste zeker dat het niet op een teleurstelling uitdraait.

Drie jaar geleden kreeg ik van mijn dochter een oorkonde op Moederdag. ’Ik ben trots op jou omdat jij heel lekker eten kan bestellen,’ stond erop. Dat was geen teken van heel sterk moederschap, nee…”

