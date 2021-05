Daghoroscoop 17 mei - Durf in de liefde wat meer, Ram!

Vrouw

Marisse is 2de vrouw van de Gambiaanse Seedy

In 10 jaar Grenzeloos verliefd zien we hoe het nu met Marisse gaat. Ze vertrok voor Seedy naar Gambia en trouwde met hem, ondanks dat hij al getrouwd was met Mariama. In dit voorproefje vertelt Marisse hoe het is om tweede echtgenote te zijn. Bekijk de hele aflevering vanavond om 21.25 uur op Net5.