’Wie wil er met mij vreemdgaan?’

Sabine Leenhouts Ⓒ Mark Uyl

De klacht die het GezinsPlatform in maart indiende bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen de bushokjesreclame Op weg naar een avontuurtje? Ik ook van Second Love, is opnieuw afgewezen. De RCC oordeelde dat de poster niet aanstootgevend is, omdat hij geen erotische lading heeft. VROUW-collega Sabine - destijds nog getrouwd - schreef zich negen jaar geleden in bij Second Love en dook in de wereld van stiekeme afspraakjes en spannende mailtjes. Naar aanleiding van de uitspraak van de RCC herplaatsen wij Sabines reportage.