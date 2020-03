Basilicum, knolselderij en kanker

Klinkt stukken minder heftig en je laat het ook wat lekkerder los: eens in de twee weken heb ik een dagje kanker. Dan ga ik naar het Antoni van Leeuwenhoek waar ze m’n handen blauw prikken (ik schijn ’lastige aders’ te hebben, welja joh, gooi d’r maar bij), een infuusje aanleggen en immunovloeistof naar binnen pompen. En daarna heb ik twee weken ’een aandoening’ waardoor ik sneller buiten adem ben, nogal rode wangen heb en een naar rochelhoestje. Ik wilde afgelopen week al bijna een T-shirt laten maken: Geen zorgen, het is geen corona, het is maar longkanker (eh: een longaandoening).

Tumormarkers

Afijn, de locatie was een prachtig gebouw onder de rook van Amsterdam waar Peter Lute en Isabel Boerdam De Week zonder vlees aftrapten en het onderwerp van gesprek? Dat heb ik net al uit de doeken gedaan. We gingen diep, mijn eerstgeborene en ik. Of sterven eng was, of dat alleen de weg ernaar toe een dingetje zou zijn. Waarbij ik me iedere keer haastte om te zeggen: ’Maar ik ga dus nog niet dood hè. Voor het geval het kind al te veel in paniek zou raken. Vooralsnog gaat het immers goed, denk ik. Die immuno doen ze niet als ze er niet in geloven, toch? Is geen goedkoop spulletje.

Maar ondertussen heb ik dus wel mijn bloedtests gezien en daaraan viel me op dat mijn tumormarkers allemaal hoger waren dan de normale waarden. Ik mailde mijn arts erover en wacht nog op antwoord. En daarbij spreek ik mezelf streng toe: ’Nee, dat ze nog niet heeft geantwoord, heeft niks te maken met dat ze jou niet durft te vertellen dat het mis is. Ze is een arts, ze heeft wel vaker met nare bijltjes gehakt. Sterker nog: ze is een longarts. Bovendien: we zitten middenin de coronacrisis. Zo’n mevrouw heeft wel wat beters te doen dan een patient geruststellen die iedere week weer met een nieuwe onnozele kwestie komt (serieus, vorige week mailde ik haar dat ik rugpijn had, een beetje maar. Of dat soms kon komen door een plotseling opgevlamde tumor die ergens tegenaan drukte…).

Gehamsterd

En behalve longarts lijkt ze op de manager van Albert Heijn uit de reclamecampagne en daar wordt natuurlijk enorm gehamsterd momenteel, ook weer door die corona. Dus als ze het niet druk heeft met zieke mensen, is ze waarschijnlijk enorm in de weer met het aanvullen van de supermarktvoorraden.

Ondertussen zette Peter ons het ene na het andere culinaire pareltje voor. Veel met knolselderij en Thaise basilicum. Naast me hoorde ik een dame aan een ander tafeltje kuchen. Paniek. Ik keek opzij en zag Nicolette Kluijver. Nicolette die ook longkanker heeft gehad. Dat weet ik uit de bladen. Er is een moment geweest waarop ik mezelf wijs had gemaakt dat de artsen zich vergisten en dat ik geen longkanker had, maar tbc (ook naar, maar toch iets beter te behandelen) en toen ik naar overeenkomsten googelde, stuitte ik op een interview met Nicolette. Bij haar hadden ze juist gedacht aan tbc en bleek het kanker.

Longkanker

We zaten best wel dicht bij elkaar, zij en ik. Er zat ongeveer 1 meter tussen. Hoe toevallig wil je het hebben? Twee vrouwen met longkanker bijna naast elkaar op hetzelfde evenement. Ze zag er best wel stralend uit. Dat bood hoop. Wie weet zie ik er ook wel ooit weer iets minder belabberd uit. Tegelijkertijd vond ik het ook een beetje gênant. Weet zij veel? Misschien dacht ze wel dat zij de aanleiding was voor mijn zoon en mij om de hele avond over longkanker te praten. Ik had even de neiging om te zeggen: ’Gaat niet over jou hoor. Ik heb het ook’, maar dat vond ik ook weer zo ongemakkelijk.

Zoon en ik veranderden het gespreksonderwerp naar huwelijken. Mocht hij ooit trouwen met zijn vriend, dan mag ik de bruidstaart maken. Dat heb ik meteen even afgedwongen. Als ik dat haal… En dat, lieve VROUW-lezers, is het soort gedachte dat ik niet mag toelaten. Gewoon. Niet. En het is ook onzin. Er was een moment - in augustus 2019 - waarop ik dacht dat ik mijn volgende verjaardag niet zou halen. En raad eens wie er maandag 55 kaarsjes mag uitblazen?