Bianca Krijgsman (53): ’Af en toe denk ik: waarom moest dit nou kapot?’

Premium TV

Ontmaskering nabij: ’Alle deelnemers weten wie de Mol is’

Het moment waar Molloten reikhalzend naar uitkijken is nabij: de grote ontknoping van Wie is de Mol?. Het wordt ’wie van de drieën’ met Fresia Cousiña Arias, Everon Jackson Hooi en Kim-Lian van der Meij. Voor de finale zijn, in tegenstelling tot andere jaren, álle acht afgevallen deelnemers in Alban...