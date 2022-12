De vechtscheiding 155: ’Over welke geheimen heeft mijn schoonmoeder het?’

Bas kruipt met zijn harde geslachtsdeel tegen mijn rug en valt in slaap. Met zijn arm trekt hij mij wat dichter tegen zich aan. Hij heeft gedronken en begint dus ook nog te snurken. En niet zo’n beetje ook. Terwijl ik probeer zijn lawaai te negeren, krijg ik een opvlieger. Dat is mijn straf voor alcohol drinken: met een opvlieger in de armen van mijn snurkende man liggen. Nu kan ik helemaal niet meer slapen. Hoe harder ik probeer de slaap te vatten, hoe moeilijker het wordt. Uiteindelijk geef ik het op en ga een kop thee zetten.

Blindelings

Ik sluip naar de keuken zonder het licht aan te doen, zodat ik niemand wakker maak. Gelukkig zet Mieke, Bas’ moeder, altijd alles op een vaste plek. Al sinds ze hier woont. De kraan, waterkoker en mokken kan ik dan ook blindelings vinden. Alleen voor de thee zelf heb ik meer tijd nodig. De pakjes staan op dezelfde plek, alleen de smaken zijn veranderd. In plaats van haar standaard earl grey thee, heeft ze nu allerlei bijzondere smaken die waarschijnlijk nog stammen uit de tijd dat Lente hier woonde. Wat een lieve oma is het toch. Ik snuffel door de zakjes; houd ze een voor een bij mijn neus om eraan te ruiken en kies dan de minst zoete. „Lukt het?’ klinkt Miekes stem. Ze knipt het licht aan. Ik glimlach. „Wil je ook een kop thee?”

Valse start

„Thee met je schoonmoeder. Dat is wel wat anders dan met je man in een boetiekhotel”, begint Mieke als we met thee aan tafel zitten. Ik lach. „Het was een min of meer gedwongen nachtje weg.” „Goed dat jullie dit aan de kinderen hebben gegeven”, gaat ze verder. Ik knik en blaas in mijn thee: „Ik wilde liever een familieverjaardag. Dat leek me een mooie symbolische start.” „Een symbolische start?” vraagt Mieke. „Ja, van onze doorstart”, verduidelijk ik. Mijn schoonmoeder draait haar hoofd weg en mompelt: „Oh, daarvan.” Ze mijdt oogcontact en ik ken haar goed genoeg om te weten dat ze dat doet om haar echte gevoelens niet te laten zien. „Je hebt twijfels?” vraag ik. „Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat jullie een valse start hebben.” „Je bedoelt een valse start omdat de kinderen de doorstart niet accepteerden?” Mieke schudt haar hoofd: „Nee, vanwege alle geheimen. Succesvol verder gaan kan alleen als jullie helemaal eerlijk tegen elkaar zijn.” Ik knik instemmend: „Dat klopt, maar ik denk dat Bas alle geheimen inmiddels wel heeft opgebiecht.”

„Ik heb het niet over Bas, Anouk.”„Ik staar Mieke verbaasd aan. Wat bedoelt ze? Over welke geheimen heeft ze het? Ik wil net mijn mond open doen als Bas binnenkomt. „Ha, kijk eens aan. Een theekransje. Wat gezellig.” Hij pakt een mok en schuift aan. „Het gaat goed met de kinderen”, zegt hij trots terwijl hij mij TikTok-filmpjes op zijn telefoon laat zien. Ik herken ons huis en feestende pubers. Ze doen niets fouts of raars. Het enige wat wel raar is, is dat Bas weet dat ze op TikTok zitten en ik niet.

Eenmaal weer in bed word ik overvallen door veel verwarrende gevoelens: onrust over Miekes opmerking, jaloers op Bas’ band met de kinderen, de opwinding over de brand(weerman), slaap en een opvlieger…

Wangedrag

Een paar dagen voor kerst is de traditionele kerstborrel op het makelaarskantoor van Bas. Ik haat deze borrel. Alles lijkt erop gericht om zo snel mogelijk dronken te worden en een excuus te hebben voor wangedrag. Dat begint weken van te voren al op het intranet. Om ’voor iedereen een veilige omgeving te creëren’ zijn intranet-posts anoniem. Je weet dus niet wie wat post. De posts zelf zijn glashelder. Een paar hele flauwe opmerkingen en dubbelzinnige hints gaan over mij. In bedekte termen. Naar mijn gevoel gepost door Sara, al kan ik dat niet bewijzen. Ik baal dat ik erbij moet zijn en neem me voor geen druppel alcohol te drinken.

Kaakslag

Nog voor de eerste fles is ontkurkt, zit de stemming er in. Casper en Bas zingen bij wijze van speech een duet. En ik moet eerlijk toegeven dat ze dat heel knap en grappig doen. Ook hun kerstpakket (tegoedbonnen van lokale winkeliers) valt in de smaak. Daarna is er geen goede smaak meer te ontdekken: bingo, karaoke en smartlappen die iedereen heel vals meezingt. De meeste collega’s herken ik niet meer. De drank verandert hen compleet. Behalve Sara. Die blijft haar lompe zelf. Haar lompe zelf die er alles aan doet om de aandacht van Bas te trekken. Vervelend. Nu moet ik wel tot het eind blijven om de boel in de gaten te houden. Misschien kan ik haar beter even toespreken. Als ik haar richting toilet zie lopen, glip ik achter haar aan. „Ach, daar heb je Anouk. Altijd gezellig.” Ik vergeet mijn voornemen om te praten en haal uit met een kaakslag.

