Praat mee: Halen Mia en Dion vanavond de finale van het Songfestival?

Het eerste live optreden van Songfestival-duo Mia Nicolai en Dion Cooper in Madrid verliep niet vlekkeloos en werd meermaals samengevat met het woord ‘vals’. Hun tweede optreden tijdens het Eurovision in Concert in Amsterdam ging er niet veel beter aan toe. Om met de woorden van opiniemaker Hester Zitvast te spreken ’Duncan heeft ons opgezadeld met een act die niet om aan te horen is’. VROUW-columnist Catherine Keyl nam het voor ze op: ’Arme Mia en Dion, nog niet erg ervaren in het vak en meteen afgebrand’.

Op social media leek het vertrouwen in het duo af te koelen richting het vriespunt. Om er tijdens de halve finale toch warmpjes bij te zitten, lijkt alles uit de kast getrokken te worden. Er is een driekoppig achtergrondkoor ingevlogen om de kans op een valse noot te beperken. In een ander artikel is te lezen dat het nummer Burning Daylight anderhalve toon hoger gezongen zal worden, omdat het anders te moeilijk zou zijn voor het zangduo.

Songfestival-verslaggever voor De Telegraaf Richard van de Crommert is hoopgevend en laat weten dat Nederland echt iets moois neerzet met dit duo. Hij vergelijkt het zelfs voorzichtig met het optreden van Ilse DeLange en Waylon van een paar jaar geleden.

Ondanks hoopvolle geluiden wordt er ook gezegd dat het een ’lastige opgave voor Mia en Dion wordt om finale te halen. Volgens de bookmakers haalt Nederland de finale nipt niet. Zij zetten hun zinnen op oud-Songfestivalwinnares Loreen uit Zweden en Käärijä uit Finland, de nummer één en twee bij de bookmakers. Zij zijn al zo goed als zeker van plaatsing. Ook werd er gefluisterd dat het in het voordeel van Nederland kan werken dat we pas laat aan de beurt zijn, omdat er alleen publieksstemmers zijn en Mia en Dion tijdens de stemming nog vers in het geheugen zullen liggen. De vakjury telt namelijk nog niet mee.

