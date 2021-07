Thalia stopte haar dochter onbewust in een hokje: ’Ze werd er ziek van’

Het meisje links op de foto hierboven is mijn dochter. Het meisje rechts is diezelfde dochter. Wat is het eerste verschil wat je ziet? Haar haar? Haar kleding? Of misschien haar houding?

Het meisje links werd door ons - haar omgeving, school, vriendinnen - in een hokje geduwd. En geduwd. Iedere dag weer. Week na week, maand na maand. Maar dat hokje was niets voor haar. Dit meisje wilde fladderen. Het meisje links werd ziek. Het werd ongelukkig, het moest de hele dag vechten om uit dat hokje te komen. Wij hadden niets door. Niemand zag het. Dat meisje links zat immers perfect in dat ene hokje. Haalde mooie resultaten, was lief, had van die mooie blonde haren en kon zich perfect aanpassen.

Hetzelfde meisje?

Het meisje rechts is aan het ontdekken wie ze is. Ze is uit het hokje ontsnapt. Het was een lang, angstig, verdrietig en pijnlijk gevecht. Wij merkten pas iets toen dat meisje lichamelijk ziek werd. En niet meer naar school kon. En niets wilde. Niet meer vechten en zeker niet in dat hokje blijven. Het meisje rechts valt een beetje buiten de hokjes. Met haar roze kapsel, wat vandaag gekortwiekt is. Dat meisje rechts is happy. Heel happy. Ze heeft nu de ruimte om te ontdekken wie ze wil zijn. Buiten dat hokje. Natuurlijk krijgt ze commentaar. Dat meisje rechts. Maar dat deert haar niet meer. Ze is enorm gegroeid, heeft geknokt en haar vrijheid om te kunnen fladderen opgeëist.

Deze kans zouden alle kinderen moeten krijgen. Dit is wat ik wil, niet alleen voor dit meisje maar voor alle jongeren en kinderen. Ik wil dat iedereen kan zijn wie hij/zij wil zijn. En de ruimte krijgt dit te ontdekken. Zonder in dat ene hokje geduwd te worden. Ik wil jongeren en kinderen leren dat het oké is om jezelf te zijn en anderen zichzelf te laten zijn.

Het krijgt steeds meer vorm.

