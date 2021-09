Daghoroscoop 16 september - Doe kalm aan, Vissen

VANDAAG JARIG

Je krijgt een kans om jezelf opnieuw uit te vinden, om jouw omgeving een andere versie van jezelf te presenteren. Dat kan het gevolg zijn van een ervaring die jouw kijk op het leven ingrijpend verandert, misschien de ziekte of het overlijden van een naaste. Liefde blijft stabiel als je geduldig bent.

RAM

Als je moet werken, werk dan met anderen samen als een gezamenlijk project met problemen te maken krijgt die een unaniem besluit vereisen. Doe je vrijwilligerswerk dan moet je de voor- en nadelen afwegen en er eventueel mee stoppen.

STIER

Er kan vandaag sprake zijn van een beloning, eerbewijs of de plechtige viering van een opmerkelijke gebeurtenis. Er kan een eind komen aan een langdurige juridische procedure. Ook als je geen overwinning boekt zul je opgelucht zijn.

TWEELINGEN

Er kan van je worden verwacht dat je een formele gebeurtenis of conferentie bijwoont. Zie het als een leermoment. Welke culturele of politieke overtuiging er ook wordt overgebracht, steek er iets van op en houd afstand.

KREEFT

Wees blij met de nauwe band die je hebt met de mensen die je liefhebt. Onderhoud het netwerk van intermenselijke relaties, streef naar eerlijke taal en rechtstreekse communicatie. Daar kan ook faire, harde kritiek deel van uitmaken.

LEEUW

Velen kunnen vandaag je aandacht opeisen. Je baas, klanten en collega’s verwachten een prima prestatie van jou, dus stel hen niet teleur. Persoonlijke wensen en die van familieleden kunnen er vandaag bij inschieten.

MAAGD

De situatie verbetert vandaag als het je moeite heeft gekost tot bepaalde mensen door te dringen. Dit is een productieve periode; anderen willen samenwerken en luisteren. Op korte termijn kan er veel werk worden verzet.

WEEGSCHAAL

Het is essentieel dat je je nu aan je budget houdt. Dat is misschien niet leuk, maar in ieders belang. Trek de broekriem aan en leg kinderen uit dat geld niet tot in bomen groeit en dat nog meer spullen niet gelukkig maakt.

SCHORPIOEN

Blijf lekker thuis als je die kans hebt. Nadenken kan allerlei creatieve ideeën op gang brengen en een belangrijke zaak in beweging zetten. Ga ook naar buiten. Misschien kun je je tuin of terras opruimen en winterklaar maken.

BOOGSCHUTTER

Ook mensen die je niet mag, kunnen iets waardevols te bieden hebben. Het is logisch dat je je vooral aangetrokken voelt tot degenen die je mening delen. Jouw ontwikkeling staat echter stil als je alleen hoort wat je wilt horen.

STEENBOK

Doe kalm aan als je energie hapert. Een geschikt moment om je budget te herzien. De financiële mogelijkheden die je worden geboden zijn de moeite van het bestuderen waard. Het kan moeilijk zijn beleidsdruk af te wijzen.

WATERMAN

Toenemend zelfvertrouwen stelt je in staat assertief te zijn en dingen voor elkaar te krijgen zonder dat anderen zich daartegen verzetten. Geef niet toe aan neerslachtigheid, want ook als dat gevoel tijdelijk is, kan het je eronder krijgen.

VISSEN

Er staat in de kosmos niet veel te gebeuren en dat zul je niet betreuren. Doe kalm aan en doe wat je moet doen rustig. Las extra pauzes in als je er niet aan kunt ontkomen bepaalde activiteiten te ontplooien. De batterij moet herladen worden.

