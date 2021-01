Daghoroscoop 21 januari

VANDAAG JARIG

Communicatie zal af en toe met horten en stoten gepaard gaan als je te snel of verkeerde conclusies trekt. Zoek niet achter elke opmerking of zin een dubbele bodem. Luister vaker naar hetgeen er echt wordt gezegd, dat bespaart je hoofdpijn later. Zorg dat je emotioneel in balans blijft.

RAM:

Als je niet tegen de stroom in zwemt, wordt dit een redelijk normale dag. Trek niet te veel verplichtingen naar je toe en sta anderen niet toe je onder druk te zetten. Met rustig doorgaan bereikt je het meeste. Gebruik je vaardigheden en talenten.

STIER:

Aarzel niet je unieke kwaliteiten te tonen en heb de moed je te distantiëren van de massa. Wees niet verlegen en zet je beste been voor. Wat je nu onderneemt, zal zonder moeite lukken. Je bent vitaal en beschikt over zelfvertrouwen.

TWEELINGEN:

Steek geld en tijd in het onderhoud van je huis. Het is vragen om moeilijkheden als je problemen verwaarloost. Repareer direct wat stuk is. Je houdt er een tevreden gevoel aan over als je doet waarvan je dacht dat je het niet kon.

KREEFT:

Omstandigheden kunnen je hebben laten concluderen dat je in moeilijke situaties tot onmiddellijke besluiten moet overgaan. Er staan betrouwbare mensen achter je, dus durf beslist op te treden. Buren kunnen vrienden worden.

LEEUW:

Doorzetten wordt vandaag beloond. Het zal je geen moeite kosten een eerlijke euro te verdienen met hard werken. Zelfstandige ondernemers kunnen een flinke winst maken, waarmee zij een langdurige schuld kunnen vereffenen.

MAAGD:

Je kunt de behoefte voelen een uitgesproken mening te uiten of een duidelijk statement te maken. Verbaas je niet als dat sterke reacties losmaakt, die tot verhitte discussies zullen leiden. Misschien moet je met tegenzin je ongelijk erkennen.

WEEGSCHAAL:

Alles wat je onderneemt wordt in de loop van de dag simpeler. Wat je zorgen baart of onoverkomelijk lijkt, wordt opgelost. Een financiële kwestie lijkt in je voordeel uit te vallen. Maak een afspraak voor een medische check-up.

SCHORPIOEN:

Handel problemen methodisch af; dat blijft niet onopgemerkt. Kwets mensen niet met je houding, want dan zullen zij zich tegen je keren. Raak niet betrokken bij een discussie over iets waarvan je geen verstand hebt.

BOOGSCHUTTER:

In weerwil van een moeizame start wordt de dag productiever naarmate de uren verstrijken. Gooi niet de handdoek in de ring nog voor je aan de slag bent gegaan. Ga voorbij aan een hard oordeel of negatief commentaar.

STEENBOK:

De moed waaraan het je de laatste dagen kan hebben ontbroken, keert terug en dat zal te zien zijn in je kordate tred. Een verwaarloosd creatief project zal weer je belangstelling trekken. Doe geen impulsieve aankopen.

WATERMAN:

Trek een opgewekt gezicht en geniet van alles wat je op je weg tegenkomt. Houd een deel achter de hand als je wordt gezegend met extra cash. Je zult het geld binnenkort nodig hebben voor onverwachte onkosten of belastingen.

VISSEN:

Er lijkt sprake van optimisme, vrolijkheid en geluk en een reeks gebeurtenissen. Veel tijd kan gaan zitten in het verwerken van berichten en beantwoorden van brieven en e-mail. Vergeet niet je administratie bij te werken.

