’Kan het kwaad dat mijn kinderen altijd voor de tv eten?’

„Graag zou ik willen weten wat de eventuele nadelen zijn van eten voor de tv met de kinderen”, schrijft Cindy. „Ik heb twee jongens van 6 en 8 met wie ik uit gemak eigenlijk bijna altijd voor de tv eet. Ik vind dat zelf fijn, en aangezien hun vader niet meer bij ons woont, kost het me best wat inspanning om ervoor te zorgen dat ze niet hun bord leegeten én elkaar niet in de haren vliegen.”

„Zelf eet ik eigenlijk ook het liefst op de bank en ik vind het ontspannend om even iets te kijken na een drukke dag. Toch ben ik onlangs gaan twijfelen: heeft dit gevolgen voor hun eetmanieren op de langere termijn? Leren ze wel op de juiste manier eten?”

Niet bewust

Eten voor de televisie heeft niet de voorkeur, legt kinderdiëtist Dominique Flink uit. „Wanneer kinderen naar de tv kijken tijdens het avondeten, zijn ze niet bewust met hun eten bezig. Ze hebben niet goed door wat ze eten en voelen minder goed aan wanneer ze vol zitten. De kans bestaat dat ze daardoor meer eten dan ze nodig hebben.”

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, vervolgt Flink: „Dat ze zo opgaan in de tv dat ze vergeten te eten, waardoor ze weer te weinig binnenkrijgen. Smaken komen ook minder goed binnen, terwijl smaakontwikkeling juist belangrijk is voor kinderen. Ik snap dat het voor ouders soms makkelijker is om de kinderen te laten eten voor de tv, maar ik raad het om de genoemde redenen aan om dat niet te vaak te doen. Ga daarom na waarom jullie vaak voor de tv eten: is dat puur uit gewoonte of omdat de kinderen extra prikkels nodig hebben?”

Leuk eetmoment

Een dagelijks eetmoment aan tafel heeft meerdere voordelen, zegt Flink. „Het is een mooi moment om met het gezin samen te komen, te praten en met elkaar te eten. Dat gebeurt niet wanneer iedereen voor de tv zit en naar een scherm kijkt. Als je lastige eters hebt, en daardoor vaker voor de tv eet omdat de kinderen dan makkelijker eten, kun je proberen het eetmoment leuker voor ze te maken. Laat ze helpen met koken en tafel dekken, daarmee maak je de eetsituatie direct gezelliger en zijn kinderen bewuster bezig met wat er op tafel komt.”

Afbouwen

Flink adviseert Cindy om de frequentie eetmomenten voor de tv af te bouwen. „Maar doe dit niet van de ene op de andere dag. Het is beter om dit patroon geleidelijk te veranderen. Niet zeggen: ’Vanaf morgen eten we elke dag aan tafel’, maar langzaam afbouwen. Dat betekent ook echt niet dat jullie nooit meer voor de tv kunnen eten. Stel bijvoorbeeld voor dat jullie dat doen als er patatjes worden gegeten op vrijdagavond, of tijdens het ontbijt in het weekend. Het zal best even een uitdaging worden om een nieuwe gewoonte te creëren, maar uiteindelijk zijn er alleen maar voordelen.”

