’Mijn dochter (14) plaatst sexy filmpjes op TikTok’

Laurine vertelt: „Ik schrok me wild toen ik onlangs weer eens meekeek op het TikTok-account van mijn dochter. Haren verleidelijk opgestoken, een knoop in haar hemdje zodat haar blote buik te zien is, zwaar opgemaakt… En vervolgens in korte dansfilmpjes zwoel in de camera kijken en bewegingen maken waar ik als moeder ontzettend ongemakkelijk van word.”

„Het is een puber, ja, dat weet ik. Natuurlijk is ze met jongens bezig en met de manier waarop ze hun aandacht kan trekken. Maar als het nou bij hún aandacht bleef, had ik er nog mee kunnen leven. Wie weet wie deze filmpjes allemaal te zien krijgt? Wat als de beelden in verkeerde handen (lees: oudemannenhanden) terechtkomen? Ik moet er niet aan denken! Mijn dochter doet alsof ik gek ben als ik mijn zorgen met haar deel en knoopt haar shirt alleen nog maar hoger op, heb ik het idee. Ik heb advies nodig!”

Privé

Jacqueline Kleijer, specialist online veiligheid bij Bureau Jeugd & Media: „Waar Instagram een beveiligingsmaatregel heeft ingesteld die voorkomt dat volwassenen privéberichten aan minderjarigen kunnen sturen, doet TikTok vrij weinig aan de bescherming van minderjarige gebruikers. Waar wél sprake van is: de minimale leeftijd waarop kinderen op TikTok mogen zitten is 13 en profielen van kinderen tot en met 15 jaar staan standaard ingesteld op privé.”

Seksuele ontwikkeling

Als de 14-jarige dochter van Laurine op TikTok eerlijk is over haar leeftijd en de instellingen niet inmiddels op ’openbaar’ heeft gezet, kan dat dus al helpen. Kleijer: „Maar we weten niet of dit meisje daar eerlijk over is en bovendien snap ik de zorgen van deze moeder goed. Bij pubers van deze leeftijd gaan de hormonen hun werk doen. Ze krijgen seksuele gevoelens, willen zich anders uiten en anders gezien worden. Ze zitten middenin een transitie en krijgen misschien ook al uiterlijke kenmerken van volwassenheid. Waar jij als ouder je kind liever niet ziet als seksueel wezen, is hij/zij druk bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit – en dan het liefst zonder een ’bemoeizuchtige’ ouder.”

Inzicht in het puberbrein

„Omdat het puberbrein nog niet goed in staat is in oorzaak en gevolg te denken, is het wel degelijk terecht dat jij je als ouder wilt mengen in het online gedrag van je kind. Sommige dingen in het puberbrein stroken ook niet met elkaar: misschien wil dit meisje wel als sexy gezien worden, maar op die manier ook benaderd worden is een ander verhaal.”

„Door haar te verbieden dit soort filmpjes op TikTok te zetten, bereik je waarschijnlijk alleen maar een averechts effect. Je kunt haar beter een spiegel voorhouden door een omweg te gebruiken. Haal bijvoorbeeld een recent geval in de media aan, waarbij beeldmateriaal van een leeftijdsgenoot in verkeerde handen is gekomen. Dat kan ook met haar gebeuren. Of bekijk samen het account van een ander meisje dat zich op deze manier profileert en vraag haar wat ze daarvan vindt. Je kunt haar ook vragen een blik op de toekomst te werpen: zou ze nog steeds achter haar filmpjes staan als ze later, als ze 17 is, terugkijkt op haar oudere posts?”

Deur openhouden

„Je moet namelijk echt uitkijken met het afkeuren van je dochter op deze leeftijd. Hoe harder je haar veroordeeld, hoe meer ze zich gaat afzetten. Het kan heel goed zijn dat ze veel goede reacties krijgt op haar filmpjes en dat jongens haar cool vinden. Dat geeft haar een goed gevoel. Als jij haar gedrag afkeurt, zal ze nog meer geneigd te zijn terug te gaan naar dat goede gevoel. Het laatste wat je wilt, is dat ze zich afsluit van je. Als er namelijk eens een keer echt stront aan de knikker is, moet de deur wagenwijd open staan om daarmee bij jou terecht te kunnen.”

Grof geschut

Dat neemt niet weg dat je soms wat grover geschut mag toepassen, besluit Kleijer. Ik heb weleens in een voorlichting tegen tienermeisjes gezegd: ’Als jij sexy op je profielfoto staat, kunnen oudere mannen naar je foto kijken en zich daarbij aftrekken.’ De reactie was direct: ’Gatver!’, en daarmee is het ook gelijk klaar. Zo kun je het ook wat concreter maken bij je dochter: ’Als jij filmpjes openbaar posts, zijn het niet alleen leuke jongens van jouw leeftijd die ze kunnen zien. Ook vieze oude mannen kunnen ze bekijken en daarbij heel andere gevoelens hebben.’ Probeer haar, zonder harde confrontatie, tot inzichten te laten komen.”