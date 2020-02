Hoe groot is jouw buffer?

Bekijk ook: Met deze budgettips houd jij aan het einde van de maand geld over

Een buffer

Volgens de online Bufferberekenaar van het Nibud is het verstandig als een gezin van twee volwassenen en twee kinderen minimaal 5.000 euro spaargeld heeft. Voor gezinnen met een koophuis en een auto ligt dit bedrag hoger, vanwege onverwachte reparaties aan het huis of de auto. Maar het Nibud raadt iedereen aan om maandelijks 10% van het inkomen te sparen.

Het kan namelijk zomaar gebeuren dat je kinderen per ongeluk de laptop van de bank stoten of een voetbal door een ruit trappen. Daarbij lijkt het alsof er nooit één huishoudelijk apparaat stuk gaat, maar altijd meerdere tegelijk. En het is toch wel fijn om zowel de wasmaschine als de oven te kunnen laten repararen...

Praat mee

Heb jij spaargeld? Thuis of op de bank? En zo ja, hoe ga jij ermee om? Vind je het fijn om een buffer te hebben of hang jij het ’geld moet rollen’-principe aan? Heb je volgens de Bufferberekenaar genoeg of juist te weinig opzij gezet? Praat mee op onze Facebookpagina!