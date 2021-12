Zou jij het snappen als Monique weer teruggaat naar André?

Een jaar geleden werd Monique nog door André ten huwelijk gevraagd. Zij waren op dat moment weer een paar maanden samen. Daarvoor had de zanger Monique verlaten voor Bridget Maasland. Na een korte relatie met Bridget kwam André terug bij Monique. Toch was de verloving van korte duur, want een paar maanden later kreeg André een relatie met Sarah van Soelen. Nu lijkt ook deze relatie officieel voorbij. Voordat André Monique verliet voor Bridget is het stel ook al een korte periode uit elkaar geweest. Dit kwam doordat André zijn drukke werkleven niet kon combineren met zijn gezinsleven.

Een bron dicht bij de familie Hazes zegt tegen Privé: „André wil niets liever dan het familiegevoel weer terug, maar Monique laat dat niet vanzelf toe. Ze wil, voor zover dat mogelijk is, eerst voor de volle honderd procent zeker weten dat André het meent. Dan zou ze deze relatie, voor de vierde keer, een kans willen geven.”

Reacties

Floor denkt dat André al lang terug is bij Monique. Vincent reageert erop dat het woord trouw niet in het vocabulaire van André voor komt.

Deze Twitteraar vraagt zich af hoe het zit met het tijdelijk uit elkaar zijn van André en Sarah. Laura reageert erop dat tijdelijk uit elkaar zijn bij André betekent dat hij weer bij Monique op de bank zit.

Deze Twitteraar denkt zelfs dat Monique over een paar maanden weer zwanger is van André.

Praat mee

Zou jij Monique snappen als ze weer teruggaat naar André? Ze hebben een zoontje samen en zullen zo weer een gezin zijn. Of denk je dat Monique nu wel moet weten hoe hij is? En dat hij haar ook voor de vierde keer weer zou verlaten? Praat mee via onze Facebookpagina.