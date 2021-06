Hanne wil geen thuismoeder zijn: ’Ik werd gek’

Vorig jaar is Hanne gescheiden van de vader van haar kinderen. Ze heeft met hem een dochter (4) en een zoon (5). In september vorig jaar kreeg Hanne een nieuwe vriend (32). Hij heeft ook een zoon (5) uit een eerdere relatie. Ze wonen nog niet samen, omdat ze eerst even willen zien wat de toekomst hen brengt.

Zelfstandig ondernemer

Hanne is de oprichtster van LivingMyFlow. „Ik ben psycholoog van beroep. Ik werkte eerder voor een mobiel team waarbij ik gezinnen begeleidde met de pedagogische en psychiatrische moeilijkheden van hun kind. Daar ben ik nu weg om mijn eigen bedrijf te starten. Nu richt ik me hoofdzakelijk op de moeders. Ik heb gemerkt dat wanneer zij goed weet wie ze is, waar ze voor staat en welke waarden ze heeft in het leven, dat dit een zeer positieve invloed heeft op het hele gezin. Zo zorgt ze voor stabiliteit, liefde en rust.” Haar vriend is ook zelfstandig ondernemer. Hij heeft een eigen bedrijf met stalen deuren. Beiden werken ze fulltime.

Kinderen

Hanne en haar ex-man hebben een 50/50-regeling wat betreft de kinderen. „De ene week zijn de kinderen bij mijn ex-man. Ik haal ze dan op woensdag en vrijdag uit school. We eten dan gezellig samen en daarna breng ik ze met een volle buik weer naar hun vader. De andere week draaien we het precies om. Op deze manier is het niet zo dat ik mijn kinderen een hele week niet zie en dat vind ik ontzettend fijn! Gelukkig heb ik goed contact met de vader van mijn kinderen en laten we het op deze manier werken.”

Vacatures in het huishouden

Hanne werkt fulltime aan haar eigen bedrijf, maar doordat ze eigen ondernemer is kan ze haar tijd indelen hoe ze wil. Naast financieel staat ze er ook in het huishouden grotendeels alleen voor, maar daar heeft ze iets op bedacht. „Ik vind het belangrijk om mijn kinderen te betrekken bij het huishouden. Daarom heb ik een soort van vacatures gemaakt voor klusjes die mijn kinderen kunnen doen. De ene keer moet mijn dochter het speelgoed opruimen en helpt mijn zoon mij met koken, de andere keer draai ik het om. Op deze manier genereer ik ook met beide kinderen één op één quality time. En zo zijn er nog meer kleine alledaagse klusjes die ik mijn kinderen laat doen, bijvoorbeeld de tafel dekken of de vaatwasser inruimen.” De rest van het huishouden komt wel bij Hanne terecht, maar dat vindt ze helemaal niet erg.

Financiële onafhankelijkheid

Het feit dat Hanne volledig financieel onafhankelijk is, vindt ze erg prettig. „Het is een stukje vrijheid dat ik ontzettend belangrijk vind. In mijn vorige relatie heb ik een aantal maanden geprobeerd om thuismoeder te zijn, maar dat is helemaal niets voor mij. Ik werd gek dat ik naast de zorg voor de kinderen niets om handen had. Toen ben ik weer gaan werken en momenteel dus voor mezelf.”

Gouden tip

„Ik zou niets willen veranderen aan de huidige situatie”, aldus Hanne. „Ik zeg niet dat ik nooit ga samenwonen met mijn vriend, maar voor nu ben ik hartstikke tevreden met de situatie. Mijn gouden tip voor alle vrouwen is dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Wanneer je eerst je eigen kannetje met zelfliefde vult, loopt dat vanzelf over en ben je ook een leuke moeder voor je kind(eren). Daarbij is dat een waardevolle les, omdat je hen zo een sterk voorbeeld geeft.”

Meedoen aan deze rubriek?

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.