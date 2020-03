Lentehoroscoop 2020

Ram

Zon: Je krijgt positieve energie van het helpen en adviseren van anderen. Vooral wanneer je ziet dat anderen werkelijk baat hebben bij jouw hulp stemt dit je echt vrolijk. Ook het leren van nieuwe vaardigheden is iets waar je veel plezier in hebt.

Regen: Wat niet altijd gelegen komt maar desondanks wel belangrijk om te groeien is het leren omgaan met geduld. Je zult dit seizoen op de meest ongewenste momenten te maken krijgen met onverwachte situaties waarbij er een beroep wordt gedaan op je aanpassingsvermogen. Toch volgt na regen altijd weer zonneschijn. Een cliché, maar absoluut waar!

Zaden: Wat belangrijk is om over na te denken is het feit dat je nu eenmaal niet alles en iedereen naar je hand kunt zetten. Sommige mensen zijn nu eenmaal net zo eigenwijs als jij en laten zich niet vertellen wat te doen. Draai het eens om, wat zou je zelf doen als iemand anders jou zou commanderen?

Ontspruiten: Wat je flink mag laten groeien deze lente is je wilskracht en je moed. Je bent er niet snel onder te krijgen en dit zal vooral dit seizoen duidelijk worden. Daarbij bezit je de kracht om ook anderen bewust te maken van de noodzaak om soms de confrontatie aan te gaan en door te pakken in plaats van het bijltje erbij neer te gooien.

Stier

Zon: Je wordt blij van orde en netheid. Hoewel je niet altijd zin hebt om schoon te maken en op te ruimen, ben je wel heel blij als het uiteindelijk is gedaan. Probeer jezelf er iets vaker toe te zetten. Als je het bijhoudt heb je minder werk en ook direct wat vaker rust in je hoofd.

Regen: Hoewel je werkelijk een bloedje hekel hebt aan dominante mensen die over je heen proberen te walsen, kun je ook veel van hen leren, zo zal dit seizoen blijken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Om te groeien in je zelfvertrouwen en meer respect te krijgen is het echt nodig om meer op je strepen te gaan staan, hoe lastig je dit ook vindt.

Zaden: Iets minder slordigheid zal je niet misstaan. Dit is een mooi moment om te werken aan een meer zorgvuldige werkwijze op elk gebied. Niet alleen op je werk, maar ook thuis en met het oog op vriendschappen. Wie of wat verdient meer zorg en aandacht? Tijd om hier eens goed over na te denken.

Ontspruiten: Waar je normaliter goed met geld kunt omgaan, is het afgelopen winter iets minder goed gegaan met de bankrekening. Dit is dan ook een goed moment om je saldo weer wat te laten groeien zoals je gewend bent. Ondanks een kleine tegenslag zul je de lente niet verkeerd afsluiten op financieel gebied. Laat maar gedijen dat financiële inzicht!

Tweelingen

Zon: Je wordt ontzettend blij van lekker bezig zijn en kletsen. Vooral wanneer deze twee dingen samen gaan zit je optimaal in je vel. Blijf dus ook deze lente lekker actief. Ga nieuwe uitdagingen aan en spreek daarnaast gezellig af met vrienden. Is dit even niet mogelijk? Skypen, face-timen, appen en bellen biedt de oplossing. Wil je een cursus volgen? Doen!

Regen: Hoewel je het ontzettend vervelend vindt als iemand je de mond snoert, doe je zelf soms niet anders. Iemand zijn verhaal laten doen en hier ook werkelijk naar luisteren is iets wat je doorgaans niet graag doet. Toch zou je er veel van kunnen leren als je hier wat meer geduld voor zou opbrengen. Luisteren om te leren, zo geen zin in, maar wel nodig: kom maar door met die stortvloed!

Zaden: Dit is een mooi moment om na te denken over je onafhankelijkheid. Hoewel je de dingen graag zelf in de hand hebt en het liefst ook zelfstandig te werk gaat, is dit helaas niet altijd mogelijk. Toch zijn er meer opties dan je denkt. Is het mogelijk om hierin een eerste stap te zetten?

Ontspruiten: Twee van jouw grote positieve eigenschappen zijn je verstandige manier van denken en je gevoel voor redelijkheid. Deze kun je gerust flink laten woekeren waar het aanbieden van eventuele excuses betreft. Hoewel je best ‘sorry’ kunt zeggen duurt het altijd even voor je zover bent, dat mag best iets eerder.

Kreeft

Zon: Je humeur krijgt werkelijk een enorme boost van zuinig shoppen en boodschappen doen. Een tas vol levensmiddelen voor weinig, zo goed als nieuwe kleding op Vinted of superfijne aanbiedingen in de online schoenenwinkel; je bloeit er letterlijk van op. En laat juist dit seizoen je op je wenken bedienen!

Regen: Vooral wanneer je even niets te doen hebt, heb je de neiging te veel na te denken over het verleden. Hierbij kunnen nare herinneringen er zomaar voor zorgen dat je ook in het heden weer boos of verdrietig wordt. Toch hebben alle gebeurtenissen uit het verleden je sterker en wijzer gemaakt. Probeer hier aan te denken en trots te zijn op jezelf.

Zaden: Waar je soms nogal moeite mee hebt zijn sociale vaardigheden. Zeker, je bent sociaal, zachtaardig en gevoelig, maar hierdoor speelt in onbekende situaties ook je latente verlegenheid of onzekerheid op. Hoogste tijd om eens extra stil te staan bij de dingen die je lastig vindt en waarom, zodat je dit probleem straks bij de wortel kunt aanpakken.

Ontspruiten: Je bent enorm gevoelig en je intuïtie groeit met de dag. Dit seizoen doe je er verstandig aan wat vaker naar je onderbuikgevoel te luisteren, zelfs als dit niet logisch lijkt. Achteraf zul je blij zijn dat je niet alleen naar je verstand hebt geluisterd. Vooral met het oog op je kinderen weet je nu exact hoe te handelen. Je weet het gewoon!

Leeuw

Zon: Jij kunt echt blij worden van af en toe een dagje helemaal niks doen. Helaas heb je het vaak zo druk met van alles dat dit er nog steeds te vaak bij in schiet. Probeer dit seizoen echt wat meer te genieten van je vrije tijd en plan ook niet direct je agenda vol met sociale afspraken. Neem eens echt een dag helemaal voor jezelf.

Regen: Waar je werkelijk moeite mee hebt zijn mensen die zo gesloten zijn dat er geen zinnig woord mee te wisselen valt. Toch kun je iets van hen leren. Want… draag jij misschien het hart niet iets tè veel op de tong? Zwak je grootste ergernis iets af en je hebt je uitdaging te pakken. Hoe moeilijk ook: zwijgen is soms echt goud.

Zaden: Deze lente doe je er verstandig aan om even stil te staan bij het feit dat het echt geen kwaad kan om af en toe wat minder risico te nemen. Je bent een echte durfal en meestal pakt het ook wel goed uit, maar toch kun je ook niet ontkennen dat je er soms finaal mee op je gezicht gaat. Zaai nu alvast wat meer voorzichtigheid voor een juiste balans in de naaste toekomst.

Ontspruiten: Wat je echt de ruimte mag geven om te groeien is je onafhankelijkheid en zelfrespect. Jij zit momenteel zo goed in je vel op dit gebied dat het werkelijk naar meer smaakt. Je doet wat je wilt en leert ook steeds beter ‘nee’ zeggen. Dit in combinatie met je vrijgevige en behulpzame aard maakt het je absoluut een prettig persoon.

Maagd

Zon: Jij wordt echt blij van een schoon en lekker ruikend huis en dito beddengoed. Dit is voor jou hét seizoen bij uitstek voor een letterlijke voorjaarsschoonmaak. Gordijnen eraf, grote apparatuur van de wand en lekker poetsen en boenen. Om het af te maken zet je een prachtige bos bloemen op tafel; jouw humeur kan niet meer stuk. Jij bent met recht de hele lente het zonnetje in huis!

Regen: Je hebt een lage irritatiegrens waardoor je je nogal snel kunt ergeren aan andermans uitspraken of gedrag. Hoe lastig je het ook vindt, dit is een mooi moment om jezelf wat meer geduld aan te leren en niet overal op in te gaan, laat staan je ergens (ongevraagd) mee te bemoeien. Al staat het water tot aan je lippen: bijt op je tong en slik je woorden in…

Zaden: Juist omdat je alles goed wilt doen en het liefst ook alles tegelijk, merk je dat je hierdoor soms juist steekjes laat vallen. Multi-tasken is goed zolang het verantwoordelijk blijft, zowel voor jezelf als voor anderen. Even snel dat appje achter het stuur, overal tegelijk willen zijn, iedereen willen helpen terwijl je eigenlijk moe bent; een goede tijd om na te denken over hoe je jezelf straks beter kunt onthaasten.

Ontspruiten: Wat je de vrije loop mag laten deze lente is je onderzoekende aard en je oog voor detail. Wanneer je deze twee zaken op een handige manier weet te combineren zou je wel eens op een briljant idee kunnen komen waar je in de naaste toekomst zeker je voordeel mee kunt doen. Aan je inzet zal het niet liggen, die is al helemaal top!

Weegschaal

Zon: De zon gaat direct schijnen wanneer jij iets moois ziet in de vorm van mode, sieraden, make-up of andere dingen waarmee je al je positieve aspecten nog beter kunt laten uitkomen. Gun jezelf deze lente gerust iets waarmee je lekker kunt tutten en combineren. Wanneer je er goed uitziet voel je je ook goed; waarom zou je dit jezelf niet gunnen?

Regen: Iemand die niet kan samenwerken en daarbij ook nog vrij bot uit de hoek kan komen doet je nekharen recht overeind staan. Hoewel je de neiging hebt je stem te verheffen zal dit niet het gewenste effect hebben. Deze storm trotseer je niet door terug te blazen maar juist door binnen uit de wind te gaan staan en de deur dicht te doen. Klaar mee.

Zaden: Waar je op bepaalde gebieden een groot organisatorisch talent bent, ben je op andere vlakken juist wat gemakzuchtig of zelfs ronduit laks. Dit is een goed moment om even stil te staan bij de dingen waar je eigenlijk wel wat meer actie in zou mogen ondernemen binnenkort. Nu inzicht zaaien is straks resultaat oogsten.

Ontspruiten: Wat absoluut lekker mag uitlopen is jouw onbevooroordeelde houding. Hier ga jij het jezelf enorm makkelijk mee maken de komende tijd. Alles en iedereen met een open houding tegemoet treden scheelt je op voorhand enorm veel gepieker. Beren op de weg? Waar?

Schorpioen

Zon: Dit seizoen leent zich er uitstekend voor om je meer te verdiepen in spiritualiteit. Niet in de zin van dansende tafels, maar vooral met het oog op je innerlijke beleving. Wat heb je nodig om lichamelijk en geestelijk in balans te komen? En hoe kun je dit bewerkstelligen? Meer innerlijke rust is wat jou nu ontzettend blij zal maken.

Regen: Je ergert je blauw aan iemand die in de slachtofferrol schiet en weinig ruggengraat toont om zijn of haar situatie te verbeteren. Zou het kunnen dat dit je zo irriteert omdat je zelf het tegenovergestelde bent? Heb jij te veel van wat de ander te weinig heeft? Wellicht ga jij juist te vaak over je eigen grenzen heen; in dat opzicht kun je wel degelijk iets leren van deze ergernis.

Zaden: Fijngevoeligheid. Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Je zou er verstandig aan doen om even stil te staan bij de afgelopen tijd en je te bedenken waar je misschien iets minder grof of bot had kunnen reageren. Zaai tact en je kunt straks ook vriendelijk zeggen wat je niet aanstaat.

Ontspruiten: Ondanks je kritische houding en soms scherpe tong ben je werkelijk begripvol en loyaal. Juist deze eigenschappen verdienen het om dit seizoen de vrije loop gelaten te worden. Of je je nu aan iemand ergert of niet, je zult iemand niet snel laten vallen en dat siert je echt enorm.

Boogschutter

Zon: Je bent ontzettend leergierig. Waar jij dan ook oprecht blij van wordt is het jezelf op een positieve manier te blijven ontwikkelen. Lezen, zelfstudie, het volgen van een cursus of nieuwe opleiding: hoe meer wijsheid je vergaart hoe meer je hiermee niet alleen anderen maar ook jezelf kunt helpen. Nieuwe inzichten zijn goud waard, dit besef je maar al te goed.

Regen: Juist het feit dat de dingen momenteel niet zo snel gaan als je zou willen, laat je inzien dat geduld werkelijk een schone zaak is. Waar je normaliter nog wel eens ongeduld met impulsiviteit afwisselt, zul je nu echt gewoon moeten afwachten. Doe je dit niet, zou je wel eens van de regen in de drup kunnen belanden.

Zaden: Hoewel je ontzettend goed bent in wat je doet zou wat extra bescheidenheid je niet misstaan. Als je nu een beetje nederigheid zaait heb je straks de perfecte balans te pakken tussen ingetogenheid en intellect.

Ontspruiten: Wat je absoluut ten toon mag spreiden is je ondernemingszin en enthousiasme. Zonder dat je het weet inspireer je hier ook anderen mee. Daarbij, als je doet wat je leuk vindt ben je nooit echt aan het werk. Win!

Steenbok

Zon: Jij vindt het heerlijk om problemen op te lossen. Overal in duiken om vervolgens met een uitkomst op de proppen te komen zie jij als een ware sport. Puzzelen daarentegen hoeft niet zo van jou, jouw remedie moet het liefst daadwerkelijk nuttig zijn. Reden te meer om je lekker op je (thuis)werk te storten en dieper te graven dan ooit.

Regen: Juist in deze tijd van onzekerheid zul je soms de controle uit handen moeten geven en doorgaan met de dingen die je wel zelf in de hand hebt. Hoe moeilijk je dit ook vindt, ook - of juist - hiervan kun je leren en het doet je groeien als persoon.

Zaden: Hoewel je je gedachten prima op een rijtje hebt, valt het onder woorden brengen ervan je soms nogal zwaar. Indien je deze lente wat communicatieve vaardigheden zaait en even nadenkt over bij wie je deze graag zou willen toepassen, lukt het je over een poosje vast om een en ander duidelijker kenbaar te maken.

Ontspruiten: Je geduld en concentratievermogen zijn prijzenswaardig. Hoewel je zelf maar wat graag de touwtjes in handen hebt lukt het je prima om geduld op te brengen voor de huidige situatie en je te concentreren op andere dingen. Ga hier vooral mee door de komende weken en laat de nieuwe dingen waar je mee bezig bent groeien en bloeien.

Waterman

Zon: Voor iemand klaarstaan, iemand helpen en een luisterend oor bieden maakt dat je je nuttig voelt. Daarentegen voel je je ook als een vis in het water in je eigen huis, met je eigen spullen en je eigen bezigheden. Eerlijk is eerlijk, je bent je eigen beste vriendin en hebt niemand nodig om je te entertainen. Dat doe je gewoon lekker zelf.

Regen: Hoewel je het soms lastig vindt om boven negativiteit te blijven staan doe je toch je best om vooral de zonzijde te blijven zien. Goed zo, juist in moeilijke tijden realiseer je je nog meer dat niet alles vanzelfsprekend is en dat hoop doet leven. Vergeet niet dat je nooit verplicht bent om te luisteren naar andermans doemdenkerij. Tot ziens, fijne dag!

Zaden: Hoe flexibel je vaak ook bent, wanneer je dit seizoen wordt overvallen door een onverwachte situatie heb je flink moeite om je direct om te schakelen. Paniek maakt zich van je meester waardoor je onbedoeld nog wel eens kattig uit de hoek kunt komen. Zaai kalmte en denk alvast na over dingen die je beter wel en niet kunt zeggen.

Ontspruiten: Je originele kijk op de dingen in combinatie met je vindingrijkheid maakt dat je de komende tijd ontdekt hoe handig je eigenlijk bent. Op creatieve wijze weet je dingen te creëren of te repareren die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Laat maar fijn verder ontwikkelen, deze talenten!

Vissen

Zon: Jeugdsentiment houdt je in zijn greep. Oude muziek, videoclips, films, boeken, alles wat je doet denken aan je jeugd maakt je vrolijk en blij. Heb je al eens een bezoek gebracht aan ‘Beeld en Geluid’? Commercials uit de puberteit brengen nog meer herinneringen bij je boven dan je nu al hebt.

Regen: Hoewel sterrenbeeld Vissen doorgaans bekend staat als gevoelig, heb je oprecht moeite met het blootgeven van je diepere gevoelens. Wanneer iemand in je omgeving een en ander er haast letterlijk uit probeert te trekken klap je al helemaal dicht. Laat je niet pushen tot iets waar je je ongemakkelijk onder voelt en blijf vooral bij je standpunt. Je wilt er niet over praten. Punt.

Zaden: Juist omdat je nogal snel afgeleid bent is een beter georganiseerde planning zeker geen overbodige luxe. Mits je je er ook aan houdt natuurlijk. Als je in staat bent om nu alvast na te denken over waar je wel wat meer structuur zou kunnen gebruiken, houd je straks naast een beter overzicht ook meer tijd over.

Ontspruiten: Zonder iemand te kwetsen kun je in keurige bewoording duidelijk maken waarover je niet te spreken bent. Jouw gevoel voor inlevingsvermogen in combinatie met je bedachtzaamheid maakt je behalve diplomatiek ook enorm geliefd. Eigenschappen die jou dit seizoen meerdere malen van pas zullen komen, dus laat maar gaan, dat gaat wel goed!